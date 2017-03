¨Estoy considerando irme a MORENA o al PEZ¨, Daniel Sampayo

Matamoros Tam. En una entrevista dada a este medio informativo, el ex aspirante a la candidatura por el tricolor a la diputación federal, Daniel Sampayo Sánchez, aclara los rumores que se regaron como pólvora desde la semana pasada en torno a que dejaría a su partido el PRI, para irse con Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) o con el Partido Encuentro Social (PES).

¨En este momento no he tomado ninguna determinación, sin embargo, no puedo negar que tanto los dirigentes del Partido Encuentro Social, a nivel estatal y municipal, han hablado con un servidor para hacerme la invitación a que me integre en sus filas, así también los de MORENA han sido reiterativos a que participe con ellos, pero en este momento no he tomado una determinación si me iré con alguno de los dos, aunque la verdad, me gustaría participar en una contienda electoral pero como independiente, pero considero que es muy pronto para tomar alguna decisión¨, dijo.

Agregó que existen muchas personas que lo han felicitado tanto por mensajes en su inbox de facebook como por teléfono, ¨agradezco todas las muestras de cariño que han tenido conmigo, y todos los mensajes de apoyo hacia mi persona, también muchos empresarios me han ofrecido su apoyo, pero créanme; aun no tengo definido si participaré en política o no, tampoco que decido para mi futuro¨, externó.

Finalmente al cuestionársele si seguiría apoyando al PRI en caso de no aceptar la invitación tanto de MORENA como del PES, respondió: ¨pues la verdad no sé si necesite el PRI apoyo de un servidor, porque desde hace ya mucho tiempo no nos han buscado para nada y la verdad no creo que lo hagan, pero si decido quedarme en el tricolor, seguiré como hasta ahora…¨