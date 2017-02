¨Ni cacería de brujas; ni perdón, solo se aplicará el reglamento¨, nueva líder sindical en Matamoros

in Matamoros

by eenred

Matamoros Tam. La dirigente interina del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Municipio, Teresa Rocío Hernández Hernández, asegura que ellos vienen a trabajar intensamente el periodo que queda (hasta el próximo agosto) y quien defina si se aplicará el reglamento en caso de haber violaciones a los estatutos del gremio, será la Secretaría de Honor y Justicia.

¨A mi me interesa el trabajo, tenemos que unificar el sindicato, porque ya estaba muy lastimado con tanto hostigamiento, nosotros nos dedicaremos a trabajar, y el tema si se sancionará o no a los lideres anteriores no es cosa mía, sino de la Secretaría de Honor y Justica, ellos sabrán si aplican el reglamento en caso de encontrarse alguna anomalía¨, externó.