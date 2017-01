¨Revientan¨ asamblea de Movimiento Ciudadano en Matamoros

Matamoros Tam. La mañana de este martes 10 se convocó a los militantes del Partido Movimiento Ciudadano, a una asamblea en la que elegirían a los 15 delegados que irían a la reunión estatal a representar el distrito IV, sin embargo, dicha asamblea fue suspendida por la inconformidad parte de un grupo de militantes, lo cual calentó los ánimos.

La cita estaba programada para las 10:00 horas, en la dirección de Lauro Villar 999 y Gobernación, justo ahí se encuentran las oficinas particulares de Juan Carlos Montalvo, quien al ver a un grupo de entre 25 a 30 militantes, dijo que a él no le habían notificado de dicha reunión por lo que pidió ¨amablemente¨ a gritos y empujones, que desalojaran las oficinas, ¨aquí no se va hacer nada, a mí no me notificaron nada de ningún partido, si no se salen llamaré a la policía¨, gritaba el empresario al tiempo que era acompañado de un grupo de aproximadamente 4 personas que argumentaban ser miembros de ese partido y uno de ellos portaba la camisa de Movimiento Ciudadano.

Los asistentes a la reunión bajaron las escaleras, mientras que Mario Cavazos, pedía respeto para el grupo que representaba para que se hiciera la asamblea.

Finalmente Juan Carlos Montalvo, accedió a prestar una de sus oficinas en la planta baja, pero exigían que rimero entrara Mario Cavazos, solo, a lo que la mayoría y el mismo Mario, no aceptaron, y tras algunos intercambios de palabras e insultos, Juan Carlos Montalvo y sus acompañantes abandonaron el lugar con rumbo desconocido.

Minutos más tarde, llegaron cuatro patrullas de la Policía Vial al lugar, según porque les habían reportado un choque, posteriormente se retiraron, no obstante instantes después y ya cuando todos se habían retirado; arribaron varias patrullas de la Fuerza Tamaulipas, pero solo preguntaron por los manifestantes, y nadie les pudo dar razón.

Se supo más tarde que esta práctica de ¨reventar¨ las asambleas, se practicó en varios municipios de la entidad: Reynosa, Madero, Altamira, Tampico, Matamoros, entre otros, como si alguien estuviera interesado en evitar dichas reuniones.