AMLO pide a sus rivales que se “serenen”

De ganar las elecciones presidenciales del 2018, Andrés Manuel López Obrador, líder de Morena, adelantó que instaurará la Guardia Nacional y enviará a los elementos del Estado Mayor Presidencial a donde pertenecen: las filas de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Así lo dio a conocer este jueves durante su gira por el estado de Veracruz, argumentando que el Ejército ha violado en diversas ocasiones los derechos humanos y reprimido en algunas localidades a la sociedad:

“No es un asunto de fuerza, sino de inteligencia y una cosa muy importante es que no se vincule a la autoridad con la delincuencia, porque actualmente en Veracruz y en todo el país ya no hay fronteras; no se sabe donde termina la delincuencia y donde empieza la autoridad”.

Ante el llamado del gobernador para que ofrezca disculpas al Ejército, el líder de Morena propuso que mejor el mandatario pidiera perdón al pueblo de su entidad porque en tan solo cuatro meses endeudó al estado con más de 11 mil millones de pesos.