Balta no será candidato a la presidencia de Matamoros; ni yo presidente del PRI

Matamoros Tam. Tras los múltiples comentarios y afirmaciones que se han hecho en torno a las supuestas aspiraciones que el ex candidato al gobierno de Tamaulipas Baltazar Hinojosa Ochoa, tiene para ser el abanderado del PRI como candidato a la presidencia municipal así como el diputado local Juan Carlos Córdova Espinoza, para la presidencia del tricolor en Matamoros, este último negó rotundamente ambas versiones.

“De ninguna manera quiero ser ni candidato ni presidente del PRI en Matamoros, yo aprecio mucho el que mi nombre lo traigan en algunos medios de comunicación, pero mi respuesta es no, aunque me lo ofrecieran mi respuesta seguirá siendo la misma, me descarto rotundamente” enfatizó.

Al cuestionarse le sobre su amigo Baltazar, de si sabe que quiere ser candidato a la presidencia municipal de Matamoros, dijo: “nombre, eso debe ser una broma, Balta desde meses atrás nos pidió que apoyáramos incondicionalmente a Chuchín, aunque hasta este momento no sabemos si quiera reelegirse pero si así fuera, esa fue lo que nos reiteró Balta, apoyo total a Chuchín, estoy más que seguro que Balta no quiere ser candidato, es mi amigo y lo conozco muy bien, y lo que esté de nuestra parte lo pondremos a disposición de Chuchín por si quiere reelegirse, le daremos el apoyo incondicional”, reiteró el legislador priistas.