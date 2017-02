Cara a cara dos aspirantes a la dirigencia del PRI en Matamoros

Matamoros Tam. En una entrevista realizada por este medio informativo a dos de los aspirantes con mayor posibilidades de dirigirá al Partido Revolucionario Institucional, ambos aseguran estar en el mejor momento para estar frente a la militancia del tricolor, aunque sugieren que se tome en cuenta las bases del partido para que sean ellos quienes elijan a la mejor personas que consideren le dará al partido el Plus que necesita.

En la entrevista, se utilizaron las mismas preguntas tanto como para Roberto López Castro y Omar Masso Quintana, y aunque las respuestas en algunas ocasiones coincidían, el contenido en su conjunto era totalmente distinto, por lo que la militancia, en caso de ser tomada en cuenta, podría decidir a quién apoyarían por lo contundente de las respuestas.

¿QUIERE SER PRESIDENTE DEL PRI?

-Roberto López: Si quiero ser, como lo dije anteriormente; la hemos buscado dos veces, con esta sería la tercera, dicen que la tercera es la vencida, y, claro que quiero ser.

-Omar Masso: Si quiero, es un honor que el nombre de un servidor lo manejen como prospecto, viniendo el cambio de dirigencia, nosotros estaremos dispuestos a servir al partido.

¿TE LA DEBEN EL PARTIDO?

-Roberto López: No, no, hemos trabajado por el amor a la camiseta, y todo a aquel que ha trabajado para el partido y para alguien más, siempre será un honor dirigir al partido.

-Omar Masso: No, ustedes me conocen muy bien, que yo no he sido de esa postura chantajista, de que me la deben ni nada de eso, yo estoy muy agradecido con el partido y con gusto estoy dispuesto a servirle.

¿POR QUÉ QUIERES SER PRESIDENTE?

-Roberto López: porque siento que en este momento podemos ayudar mucho a nuestro partido, los que ha pasado en el estado y en otros municipios, Matamoros es diferente, es distinto a todos, tenemos que trabajar por nuestro partido.

-Omar Masso: Porque conozco bien a nuestro partido, el PRI necesita hacer una examen de conciencia, porque estamos muy desacreditados justa o injustamente, el ciudadano has sido muy duro con el PRI nos quieren meter a la misma canasta y no todos somos corruptos, tenemos que dar otra cara.

¿TIENE EL PERFIL PARA SER EL PRESIDENTE?

-Roberto López: Tengo más de 25 años de trabajar en el partido, he tenido varios cargos en los diferentes sectores y organizaciones, siento que es el momento de apoyar a nuestro partido.

-Omar Masso: El PRI necesita liderazgo, mostrar lo mejor de nosotros, pero también necesita le partido quien lo defienda, nosotros tenemos unidad y no porque otros partidos digan lo contrario, nosotros tenemos unidad.

¿ES USTED PARTE DEL NUEVO PRI?

-Roberto López: Pudiera ser, tengo años trabajando en el partido, ahorita lo que necesitamos es más liderazgo, gente más humana, mas entregada, nosotros somos ganadores, tenemos que dar ese plus para poder seguir adelante y haya continuidad en los proyectos que vienen.

-Omar Masso: Si, si soy parte del nuevo PRI, más que decir nuevo PRI, son épocas, ahorita están saliendo nuevos cuadros, con ideas más frescas, que nos sentimos orgullosos, somos una nueva camada de jóvenes, que queremos rectificar el camino y que exigimos que se le dé al partido una justa dimensión y que se le ponga en el lugar donde debe estar.

SI NO LE DIERA LA DIRIGENCIA Y LE OFRECIERAN UNA SECRETARÍA ¿LA ACEPTARÍA?

-Roberto López: Eso ya se platicaría después, ahorita el tema es la dirigencia y en eso nos estamos abocando.

-Omar Masso: Si me piden que apoye en una secretaría, apoyaría a quien venga a la dirigencia, siempre he dicho que Omar Masso es una personas que trae la camiseta bien puesta del partido y desde donde me ocupe mi partido, ahí estaré, ya sea como presidente el partido, en alguna secretaría o como militante, ahí estaré…