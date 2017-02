Con EU no hay que ser sumisos ni esconderse: Osorio Chong

in Nacional

El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, afirmó que la reunión con los funcionarios estadunidenses no fue fácil, pero se les dejó en claro que no esa no era una mesa de acuerdos, sino de entendimientos “para que pudiéramos decirles qué está sucediendo en México respecto a sus declaraciones y acciones”.

Apuntó que les manifestaron que no están de acuerdo con los memorándum de trabajo hacia la detención de los connacionales, y que se tienen que respetar tanto derechos humanos como procedimientos legales.

“Nosotros manifestamos que no estamos de acuerdo, que se tienen que respetar los derechos, por supuesto no solo derechos humanos, sino de procedimientos legales, que están muy en su país, pero que tienen que ver con los nuestros”, afirmó.

Osorio Chong indicó que algunos posicionamientos de México, puede no gustarle al gobierno estadounidense, sin embargo, a la mayoría de las y los mexicanos, tampoco han gustado los posicionamientos, ni los dichos, ni los tuits.

Y añadió: “En la relación bilateral hay que trabajar conjuntamente encontrar soluciones de la misma manera, con toda claridad digo que no es a partir de sumisión ni de estar en una circunstancia de esconderse, sino todo lo contrario, plantear la necesidad que se tiene”.