Continúan las llamadas de extorsión

Matamoros Tam. Ante las diferentes agencias del ministerio publico siguen recibiendo denuncias entorno a llamadas de extorsión, que habitantes de Matamoros han estado recibiendo, la metodología es variante por lo que pudiera agarrar de sorpresa a muchas personas.

¨Una señora me llamó a mi celular, y me dijo que era del Sector Salud, me dijo que me iban a dar una tarjeta de afiliación para que tuviéramos los servicios de médicos especialistas y medicina sin costo, preguntaron cuantas personas vivíamos en la casa para afiliarlos, di los nombres me de mis hijos y esposo y curiosamente al tercer día me llamaron que tenían todos los datos de mi familia y que sabían donde vivía, que tenía que depositar $5,000 pesos en un Oxxo, porque de lo contrario irían a mi casa y sacarían a quienes estuviéramos ahí, por eso vine a presentar la denuncia porque tengo mucho miedo que algo le pase a mis hijos y esposo¨, externaba la señora Martha ¨N¨ ante un agente de la policía investigadora.

La mujer argumentó que al principio tuvo desconfianza pero conforme la persona que estaba al otro lado del teléfono se iba identificando, pudo entablar una plática más relajada y con facilidad le dio los datos de la familia.