Cumple Jesús de la Garza a matamorenses al clausurar tiradero a cielo abierto La Copa

H. Matamoros, Tam.- A tres meses de intenso trabajo, para retirar más de 6 mil toneladas de basura del predio ubicado en las calles Carmen Serdán y José Carretero, del infonavit Satélite, el cual estaba convertido en un foco de contaminación y riesgo por los incendios que continuamente se presentaban, el presidente municipal Jesús de la Garza Díaz del Guante, puso fin hoy a 20 años de zozobra e insalubridad para los habitantes del sector.

El tiradero clandestino conocido como La Copa, ya no será más un riesgo para la salud de los matamorenses, como ustedes lo pidieron durante la campaña y como me comprometí a retirar la basura, sanear el área y clausurarlo definitivamente, dijo el presidente municipal al dirigir un mensaje a los habitantes del lugar.

Hoy acabamos con una etapa de pesadillas, peligros y contaminación para los habitantes de esa zona, concretó.

El rescate de ese espacio se realizó en 3 fases: recolección, saneamiento y clausura, retirándose del lugar cerca de 6 mil toneladas de basura.

“Son los diputados, el cabildo y habitantes del sector testigos de esta promesa que por años estaba vigente y que ustedes mismos en campaña se dieron cuenta que la exigencia era grande, la contingencia mayor y los resultados que se tenían eran peores” apuntó.

El presidente señalo que es deber de la autoridad estar al tanto de lo que pide y exige la ciudadanía, sin embargo, también la población debe contribuir a mantener los espacios limpios, por lo que a petición de los propios vecinos del lugar, se dio la instrucción de sancionar a quien sea sorprendido tirando basura en el ex tiradero a cielo abierto.

Por su parte el señor Francisco Campos Montalvo, beneficiario del Fraccionamiento Infonavit Satélite dijo que los residentes del fraccionamiento y de colonias circunvecinas, en espacial los vecinos de la calle piscis, vivieron injustamente y padecieron por más de 20 años el martirio de vivir con la proximidad de un basurero, siendo víctimas de malos funcionarios sabedores de la situación, mantuvieron en espera de una solución.

Indicando que se exigió al presidente municipal la clausura del tiradero, porque percibieron en él talento, capacidad y liderazgo.

“No obstante ahora su figura señor presidente se viste de héroe, al declarar oficialmente la clausura del basurero de la Copa. No más basurero, no más pestilencia, no más humo, no más intoxicados, no más temor por incendios” manifestó.

En el lugar se colocarán 50 cartelones de advertencia y zanjas para evitar el paso de aquellas personas que quieran volver a depositar desechos.

Asimismo, el munícipe expuso que ahora hay que defender lo que ya se hizo, por lo que exhorto a los habitantes a ser tenaces, en vigilar que no se vuelva a contaminar el área y a contribuir para que sea una realidad la segunda etapa.

“Vamos a empoderar, toda esta zona desde los Ángeles hasta Satélite y a los de Solidaridad hasta la Lauro Villar, para que en este terreno, en lugar de haber basura, haya alegría y bienestar, por lo que a pesar de que no hay recursos, se harán en este lugar unas canchas de futbol rápido o basquetbol, se sembraran árboles, se tendrá un área cultural, que sea un centro de convivencia comunitario” puntualizó.

Al evento asistieron funcionarios municipales, síndicos, regidores e integrantes de los Consejos de Bienestar Social “Con Bien”, así como beneficiarios de las colonias Los Ángeles, Satélite, José María Morelos, Enrique Cárdenas, Hacienda Portales, Satélite Bugambilias, entre otras.

En el acto, el secretario de servicio públicos, Humberto Zolezzi Carbajal, entrego al presidente municipal, un reconocimiento de la Fundación Azteca, a la que se hizo acreedora la ciudad por sus logros a través de las acciones de limpieza pública.