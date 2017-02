Denigrante situación de ex trabajadores del municipio

Matamoros Tam. Parados, sentados y hasta acostados en el piso, esperan más de 20 ex empleados del municipio, a que les sea resulta su situación laboral, lo que provoca que personas que visitan el palacio municipal, tengan opiniones encontradas, los ex empleados culpan a Erika Cavazos de la Garza, de estarle provocando una mala imagen al presidente.

¨Tengo varios días viniendo al palacio municipal, y lo que he visto son a muchas personas en los pasillos y en las escaleras ya sea sentadas, paradas y hasta acostados, tengo entendido que son los que fueron removidos o los que serán desocupados, pero esto que están haciendo con ellos, es denigrante, deberían utilizar otro criterio, por ejemplo: darles una cita en diferentes días para platicar con ellos, pero no se debe hacer esto porque lo primero que piensa la gente es que esto es culpa del presidente, y la verdad creo que existe una dependencia encargada de resolver estos temas¨, comenta el Abogado Juan de Dios Esparza.

Los ex trabajadores, aseguran que no les han dado fecha para saber que va a pasar con ellos, ¨nosotros sabemos que nos van a cambiar de área o hay quienes que nos podrían dar de baja, pero no nos parece justo que nos tengan días completos aquí, creo que deben hablar claro con nosotros, si ya no quieren nuestros servicios, pues simplemente que nos lo digan y que nos den lo que nos corresponde, pero nos tienen aquí todo el día dando lastima, no sé si el presidente sepa de esta situación¨, externa una empleada que pidió el anonimato.

Medios de comunicación han tratado de platicar con la encargada de la oficina de Recursos Humanos Érica Cavazos de la Garza, pero la funcionaria se ha mostrado un tanto renuente para dar entrevistas, argumentando que tiene exceso de trabajo y que podría atender a los medios la semana que viene.