El debate equis

Cuando dice Humberto Valdez Richaud que el PRI está dormido, en referencia directa al CDE y que está secuestrado por la actual dirigencia, Aida, Villegas, José, Higuera y otros, le hicimos una pregunta obligada.

¿Y los sectores, y las organizaciones, pero sobre todo los más de 600 consejeros políticos estatales? La respuesta-pretexto fue la esperada: “Muchos obedecen al interés político anterior”. Fue lo que nos dijo, pero insisto, realmente ¿Todos?

Es normal que los gobernadores en turno eleven a su gabinete y colaboradores, pero imposible que sean 100 %. En fin que por ahora, se acabó la diversión, ya no se hacen lanzas, flechas y si pastelitos que desde Casa de Gobierno consideran merendarse en 2018.

Pero Betico no es un hombre que se quede callado, no obstante, creemos ganarle el mini debate telefónico cuando le insistimos sobre la ausencia de “valor” de los priístas. Aun dentro de la disciplina, hasta hace 4 sexenios, no se aguantaban la rienda y tomaban -literal- el partido.

Cuando reportero, hace no mucho (unos 25 años) las notas recurrentes de los priístas eran de irreverencia. Había gobernador priísta, tomaban comités, secuestraban delegados y los desplegados de la verdad eran lo normal.

De que estamos hablando ahorita. ¿Se les acabó la fuerza de la mano izquierda? Piensan los que demandan cambio que con saliva se van resolver las cosas y cuál es la entereza presumida que hoy le queman incienso hasta a los fantasmas.

1.- El tema viene porque Betico es de Reynosa y justo ahí se vivirá una nueva guerra por el poder municipal, dos distritos federales y quizá de este sitio surja el nuevo senador, que si se ponen listos, puede ser de cualquiera de los partidos en pugna.

2.- Cuál será el resultado de las próximas elecciones en Reynosa 2018, ya llegará el momento, lo real es que el escenario es incierto. La confrontación que se avecina será ruda y ya no será pretexto acusar a Pepe Elías de traición,

3.- No es tema para distraerse. Recordemos que en la elección del 2016 la entidad registró 2 millones 557 mil 228 ciudadanos y solamente Reynosa aportó casi medio millón potenciales votantes. De este tamaño es la importancia de esta comunidad donde insisto, hoy todo puede pasar.

4.- Estratégicos para el PRI Tamaulipas, además de Betico son Aida Zulema, Everardo Villarreal, el varias veces aspirante a gobernador Oscar Luebbert y en el caso del PAN, originario es el hoy gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, quien es jefe del frente al que deben derrotar si quieren regresar al poder, municipal, por lo menos.

5.- Es en este territorio, donde tampoco andan bien las cosas. La alcaldesa Maki Ortiz sobrevive al boicot de regidores de su propio partido y a decir de muchos, este factor será determinante para que en alianza subterránea el PRI regrese, por lo pronto a Reynosa.

6.- Hablamos de escenarios solamente, que por lo pronto, ahí está en medios el clamor de la alcaldesa contra sus ediles en el que es, un juego de vencidas con sus propios compañeros de partido, pero no de grupo:

“Me da mucha tristeza que los ciudadanos reciban esta noticia el día de hoy, un cabildo que no pudo proporcionarle un servicio de recolección de basura y disposición final con propuestas, que teniendo el dinero suficiente no pudo ofrecerle a la ciudadanía camiones nuevos por una propuesta de camiones usados”.

Y su voz, hoy se pierde sin eco…

Lo mejor de cada casa…

Siempre, un municipio aparte, en el contexto de la entidad es Nuevo Laredo a quien la firma calificadora Standar & Poor´s ubicó le nuevamente como de los municipios con finanzas sólidas, estables y sanas, donde se incluye la no deuda y el buen ejercicio presupuestal.

Dice el alcalde Enrique Rivas que en la actual circunstancia mantienen el pago de la deuda de otras administraciones (Ramón Garza Barrios) y se analiza el hacer una renegociación de la misma “o incluso pensar en pagos anticipados para dar salud financiera a los números del gobierno municipal”.

Y mientras que en Reynosa le dijeron no a la compra de camiones para la basura, en Río Bravo Juan Diego Guajardo espera la llegada de cinco nuevas unidades recolectoras.

Sobrado: “Andamos ya por el 98 por ciento en cuanto a recolección de basura, aunque aún faltan cinco o seis unidades más por llegar y de esa manera vamos a superar el 100 por ciento, pero vale más estar preparado para hacer un mejor papel”.

OTROSI: La especialidad de Andrés Manuel es infinita, endulzar el oído de los mexicanos, sobrevivientes y ávidos de esperanza por un México mejor. En su gobierno “los mexicanos serán felices”…

