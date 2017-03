El debate equis

in Opinión

J. Eleazar de Ávila…

Y a Peña se le raya la lengua…

Sin dudarlo los periodistas ya nos condenamos en cuaresma. Al menos es lo que se puede entender de lo expresado por el vocero de la Diócesis de Matamoros Alan Camargo Muñiz quien invitó a que, en cuaresma dejemos de juzgar a los demás. ¡Imposible!

De por si, comer carne es muy complicado gracias a los malos gobiernos de todos los colores. El asunto es que, en su propuesta está el dejar de tener la lengua rayada, como diría alguna vez el doctor y literato matamorense Manuel Feliciano Rodríguez-Brayda.

Y más, si les digo que personalmente invito a todos los ciudadanos mayores de 18 años a que, como nunca, de aquí hasta que sean las elecciones del 1 de julio de 2018 juzguen con toda la seriedad a los actores políticos vigentes.

1.- A los que aspiren a puestos de elección popular, a diputados, a alcaldes, senadores y por supuesto que a la presidencia de la República. Todos, deben pasar por la razón y por el sentimiento para que luego no les pase como en 2012. Terminar con un presidente que está lejos de aquel candidato galán que todo lo transformaría.

El que dejaría atrás la terrible época de inseguridad que no bajó en número, solo en alborotos. Y aun cuando para los lentos de espíritu, parece lejana la fecha, les recuerdo que faltan 481 días para el proceso electoral.

2.- Y ojo, gane quien gane, esta vez lo importante será, juzgar con responsabilidad. Espero que tras las aparición de las redes sociales, los ciudadanos hayan entendido que el canto de las sirenas en Facebook, Twitter y que las cadenas de Whatsapp son solamente humedales-basura que al secarse se convierten en desierto.

3- El sacerdote de referencia tiene razón en el sentido romántico y moral de que, debemos alejarnos de la “de la crítica destructiva en contra del semejante”, creo que al interior de cada quien, vale siempre hacer un FODA, de todos, para saber con quien se la juegan, con quien arrepentirse o a quien agradecer.

Un Foda para que luego no nos pongan una “Joda”. (DAFO: Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades; SWOT Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Threats).

4.- Esa es la invitación de este lunes. Para que observemos todos los aspectos, no solo si están galanes, les queda bonito el copete, o si tienen una esposa de telenovela que quisieran ser.

Y como no hay bola de cristal, importante es dar seguimiento al proceso de vida de los interesados. Lean sus historia de vida, que pecados han cometido en el pasado y no se apantalle por la venta colectiva de esperanza. Todos los partidos han fallado y los independientes, no tienen mucho que presumir su se les ve con lupa.

5.- Estar siempre listos para entender los verdaderos objetivos de los futuros mandatarios, pero también, de los partidos y sus patrocinios. Quizá pedirle a la sociedad que esté atenta a la ruta del dinero, es decir de los patrocinadores, sería bastante.

Posdata: Ya es lunes y este 4 el PRI celebró su aniversario 88, con la bravata normal de asegurar que ganarán las elecciones en el Estado de México, Nayarit, Coahuila y las 212 alcaldías de Veracruz.

Y en el sueño, Enrique Peña Nieto afirmó que ganarán y que “en este mismo auditorio, volveremos a festejar, estoy seguro, en 2017 y en 2018”.

Ver para creer…

Lo mejor de cada casa…

Se acabaron los carnavales y los encuentros entre los municipios fronterizos de ambos lados de la frontera y ahora lo que viene, es prepararse para la Semana Santa donde Tamaulipas espera tener un gran renacimiento turístico.

Empecemos en Matamoros donde el alcalde Jesús de la garza supervisó las instalaciones de la Playa Bagdad y al hacerlo instruyó a la Secretarías de Desarrollo Urbano, Servicios Públicos y de Turismo se coordinen para dejar lista la infraestructura del balneario para el periodo de vacacional.

Recordemos que esta playa, igual que las de La Pesca, El Tesoro, Barra del Tordo, El Camposoto, El Castillo y Miramar son muy apreciadas por el turismo de Nuevo León, el Valle de Texas, Coahuila, San Luis Potosí y el norte de Veracruz y por eso, todos los ayuntamientos están tomando providencias.

Pero no solamente habrá fiesta donde hay playa, recordemos que Reynosa tiene su Playita, que las festividades en Ciudad Victoria siempre sorprenden en Los Troncones y el San Marcazo, además de que en El Mante está La Difusora y en Nuevo Laredo sus enormes parques y zoológico.

Del cuarto piso.- Y Sebien en voz de su subsecretario Enrique Salinas en Tamaulipas reveló que se ofrecerán 10 mil empleos temporales, para lo cual se destinarán 54 millones de pesos.

OTROSI: ¿Y mientras a quién le van entre Anaya y Margarita?

