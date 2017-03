El debate equis

J. Eleazar de Ávila…

El pastelero Oscar Luebbert…

En el inventario de lo que pasa en el PRI y el PAN de Tamaulipas las evidencias hoy son demasiado simples, y sin embargo, a la distancia ya veremos cuales ayuntamientos prevalecen en 2018 con la marca que ganaron.

1.- Suponiendo que los jefes de cada partido les autoricen quedarse, es decir buscar una reelección, fácilmente se pueden advertir que la lista se reduce drásticamente pues en muchos sitios el malestar y el tufo al mal gobierno es intenso.

En el PAN nos sorprende que sean pocos y tengo la certeza de que el jefe político de la entidad, Francisco García Cabeza de Vaca le pondrá mano a cada espacio que no ha sido rentable.

Pongo de ejemplo a Altamira, a El Mante y San Fernando sitios donde sus gobiernos no funcionan a cabalidad. A la vez en el diagnóstico, aparecen como éxitos Nuevo Laredo y Madero, con todo y sus ocurrencias.

2.- Si nos vamos al PRI el asunto se pone interesante, pues si bien hemos de destacar a los líderes, Oscar de Victoria, Jesus en Matamoros y Juan Diego en Río Bravo de manera mancomunada hay otros donde la lupa ya se empaño.

Me refiero primero al señalado por los propio diputados locales que vitan que hay que ponerle orden al ayuntamiento de Valle Hermoso donde Daniel Torres se brinca trancas y ley.

Tema por separado es Tampico, donde Magdalena está en un brete. Parece no enterarse. Lo suyo es la fiesta y por ello, descuida sus relaciones con todos los factores que le ungieron.

Hay quejas en el PVEM, en el PRI al que no pertenece y el crecimiento de Morena en el sur es una tablita que otros están robusteciendo. Dicho de otra manera, La Maestra corre los riesgos de quedarse con la estructura única del ayuntamiento.

Jamás será lo mismo montarse en el PAN donde el gobernador no le quiere, o en la que queda del PRI, así que lo suceda en El Puerto es de pronóstico reservado.

3.- Habrá que ver que papel juegan “los independientes”. Estoy seguro que en todas partes saltaran pulverizadores de votos. Personalidades “bisagras” que estarán prestos a facturar al mejor postor para reducir el impacto de los adversarios a quienes les contraten.

4.- El asunto es que así va la foto en la entidad, donde caso aparte es Reynosa pues el Club de los Ex Alcaldes está haciendo todo su esfuerzo y más nuevamente hornear el pastel al que están acostumbrados.

Son inteligentes, pues para qué pelearse si no hay nada que repartir. Mejor aun es el poner cada quien el ingrediente que le haga falta. Betún, harina de la fina, mantequilla leche y muchos huevos para hacer una buena masa que les permita regresar a la nomina municipal todos.

Reynosa geográficamente, económicamente y políticamente es desde hace dos décadas la real joya de la corona. Ganar el norte y en particular triunfar en este territorio que hoy tiene al PAN en Tamaulipas .

Y el cocinero es… adivinaron Oscar Luebbert…

Lo mejor de cada casa…

Nota: Y no se enojen mis amigos del PRI que ayer me reclamaron. Aquí hemos dicho que hace cada quien, por ejemplo me indican que no insisto en que el único en territorio y que se la merece – la senaduría- es Edgar Melhem. Digo, tampoco soy adivino para saber la agenda puntual de todos.

Y Tamaulipas se fortalece y desde Nuevo Laredo Enrique Rivas revela que este mismo mes el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales autorizó iniciar los trabajos de construcción del proyecto de ampliación de la garita del Puente Internacional No. 2, Juárez Lincoln.

Y nos da gusto que la UAT se consolide y obtenga reconocimiento como el logrado por el doctor Juan Miguel Jiménez Andrade, profesor-investigador quien recibió el Premio Nacional en el Área de la Salud de la Fundación “Miguel Alemán, A.C”, por su contribución a las ciencias de la salud y al desarrollo de medicina de excelencia en México.

Del cuarto piso.- Y en la Primera Reunión Regional de Trabajo por el campo todos unidos, ahí el PAN con Luis Armando Perales Torres; Marcos Carrizales de León, del PRI; del PRD, Adrián Eduardo González Vielma, del PT, José Luis Estrella; de Nueva Alianza, Jesús Alberto Contreras Ramírez.

Además de representantes de la CNC de Hidalgo, Villagrán y Mainero, Tamaulipas, en un esfuerzo encabezado por el Secretario de Desarrollo Rural Gonzalo Migliolo y los alcaldes María de Lourdes Domínguez Walle, alcaldesa de Hidalgo; Blanca Elizabeth Rodríguez González, de Villagrán; María Dolores Cuéllar Luna, de Mainero y el representante de los productores de la Región, Manuel Guerrero Gamboa.

OTROSI: Y quien le van, las encuestas dicen que hay empate entre Delfina López Obrador, “Corruptina” Calderón y Alfredo Peña. Si hay concesión o no, en junio les digo.

18 pendientes… Pin personal BBM: debatex

Correo: jeleazarmedia@gmail.com Twitter.- @eldebateequis