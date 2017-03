El debate equis

in Opinión

Ayer muchos priístas y personalidades de “avanzada vocación democrática”, llenaron de lágrimas las redes sociales y medios para recordar a Luis Donaldo Colosio Murrieta, el malogrado candidato del PRI a la Presidencia de México.

Un sonorense, dicen ejemplar, un personaje que habría cambiado el destino del país, pero cuya vida fue interrumpida dramáticamente al ser asesinado un 23 de marzo de 1994 en la colonia Lomas Taurinas de Tijuana.

Que hay sufrimiento nacional, eso, la verdad es muy relativo, no sabemos como habría sido el país con Colosio como Presidente. Es más, no estamos seguros si el PRI habría sobrevivido, como tampoco conocemos los motivos que orillaron a asesinarle.

Lo cierto es que, desde esa fecha a este día son muchos los que lamentan su deceso y en especial, el clan de lo que son, los llamados “Viudas de Colosio”. Un club funesto al que pertenecen muchos, demasiados diría yo, entre amarguras y complicidades de lo que ellos saben, realmente qué pasó.

“Viudas Ilustres” quienes perdieron además de un amigo, la posibilidad de acceder a las grandes ligas del poder. Un tema que pasa por el dinero y la política. Un combo al que sobrevivieron muchos, pero donde otros, sencillamente se dispersaron entre frustraciones.

1.- Aquí en este breve recordatorio, llegamos a dos temas que son importantes. La vocación revolucionaria del PRI nacional por convertirle en un héroe acallado por intereses aun no determinados oficialmente entre historias de narcos, adversarios del cambio y de esperanza soñada por los mexicanos.

2.- Decir que fue un crimen de Estado es lo sencillo, pues ha sido el mismo gobierno, en su momento, el de Zedillo y los consecuentes, los que prefirieron dar carpetazo con la tesis del asesino solitario. Acallar sospechas sobre la posible decisión de miembros de la Familia Salinas y el entonces presidente.

3.- Tema que hoy es asquerosa anécdota y ejemplo de perversión e impunidad. Asunto para series policiacas y películas de fantasía que se han perdido en el tiempo. Y ante esa realidad, siempre será para los gobiernos, el PRI mismo, el crear la figura y mito sobre el Gigante Colosio y por ello, venderle cada día de su muerte o de su natalicio es una patética realidad.

4.- ¿Si los postulados de Colosio son tan contundentes por qué no darles seguimiento vivo y no solo lágrimas de cocodrilo? Simple, para la élite en el poder, para las viudas, para el gobierno de Zedillo y el propio de Peña, es más rentable tenerle como estandarte de lo que no tienen voluntad.

5.- Saben que lo dicho por Colosio Transformaría a México, quitaría privilegios y él, antes que El Peje, era y es post mórtem, un peligro para México o lo que ellos han construido, como el México de sus Negocios.

Por eso es que los de bronce no comprenden el contrasentido y relaciones en humor negro de lo que es, Colosio para el mercantilismo del PRI y asociados. Un Colosio etiquetado a caudillo cual Cristo en plena Cuaresma.

Hoy igual que Porfirio Díaz, cuando los veo llorar por la ausencia de Colosio, busco en los cajones del escritorio al pendejo que se los crea. ¿Ustedes? yo tampoco.

Lo mejor de cada casa…

Y claro que es lamentable la fuga de reos, en cualquier circunstancia, como también lo es que el Chapo Style sea hoy un deporte. Y en este contexto ayer el vocero de Seguridad Pública Luis Alberto Rodríguez Juárez pidió pidió la colaboración de los ciudadanos para identificar y localizar a los listos.

Y en el contexto, ya se habla de edificar un nuevo penal o bien, terminar el que inició la administración anterior.

Y mañana para cerrar semana toda las fotos sobre el célebre Carlos Canturosas y su camino rumbo al 2018. ¿ Se va a Morena? Le cuento.

– Yo paso sin ver pues soy un párvulo, no obstante les compartimos la convocatoria “Chavo-Rucos Salvando el Playazo Miramar 2017” prevista es para el viernes 7 de abril, desde las 12:00 horas hasta las 23:59 horas. Nada más no se vayan a “enviagrar”, perdón embriagar de más.

Y también en el tema de playa, ayer sobre el periodo vacacional de Semana Santa, el municipio de Soto la Marina garantizó la seguridad para los turistas que acudan a La Pesca, la que es la Playa de Todos los Victorenses.

Del cuarto piso.- Y no hay de otra, además de que si a algo le sabe Jesús de la Garza como ex gerente de la Junta de Aguas, es a la importancia de desazolve de drenes en la que es, una labor preventiva pero a la vez profiláctica.

OTROSI: Que alguien le ponga pausa al reloj…

18 pendientes… Pin personal BBM: debatex

