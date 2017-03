El gobernador interino de Javier Duarte es detenido por encubrirlo

in Nacional

Las autoridades detuvieron a Flavino Ríos, ex gobernador interino de Veracruz, con la acusación de que encubrió a Javier Duarte y lo ayudó a escapar, incurriendo en tráfico de influencias y abuso de autoridad.

A Ríos, de 62 años de edad, lo detuvieron elementos de la Fiscalía estatal a las 08:15 horas del sábado, al salir del Fraccionamiento El Lago en la capital veracruzana, Xalapa. Ya estando detenido, defendió que es inocente, y que no sabe dónde está Duarte.

Ríos quedó al frente del gobierno después de que Duarte pidiera licencia para dejar el cargo de mandatario estatal, según dijo para enfrentar las acusaciones en su contra, aunque después se fugó.

El propio ex funcionario confirmó su detención en entrevista a una estación de radio, en donde señaló que fue aprehendido a las 08:15 horas, por “el supuesto préstamo de un helicóptero a un ex gobernador”, y su presunta participación en el “incumplimiento” de un deber legal y tráfico de influencias.

Al respecto, comentó: “Voy a demostrar que soy inocente. No he cometido ni un delito y lo voy a demostrar. Tan así que andaba yo solo. Confío en la aplicación de la justicia”, dijo el ex secretario de gobierno con Javier Duarte de Ochoa.

El ex funcionario estatal consideró su detención como una “caja china”, y dijo: “Me encuentro tranquilo. Voy a demostrar que soy inocente. No tengo ninguna responsabilidad de nada”.

Sobre Javier Duarte, dijo que no conoce su paradero: “No tengo ninguna culpa de nada”.