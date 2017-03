El presidente de Corriente Critica quiere ser dirigente estatal del PRI

in Matamoros

by eenred

Matamoros Tam. En una reunión inesperada y abrupta que sostuvo con una reducida cantidad de militantes del Partido Revolucionario Institucional, así como con el presidente del tricolor en Matamoros, Víctor Manuel García Fuentes, la mañana de este martes, Juan Manuel Coronado, acudió a las instalaciones del partido en esta ciudad, para compartir el deseo de ser presidente estatal del PRI.

En dicha reunión, fue recibido por el presidente del PRI local, Víctor Manuel García Fuentes, sin embargo, los auxiliares de Juan Manuel Coronado, ya iban preparados con una lona, pancartas y hasta el discurso preparado que expresaría cada uno, y aunque el médico priista, trató de disimular muy bien su descontento por la sorpresita, no pudo evitar en algún momento mostrar su cara de ¨Whats¨.

¨Necesitamos gente honesta, capaz de hacer las cosas, de querer cambiar el sistema que opera en PRI, y la única persona a la que le veo eso es a Juan Manuel Coronado, a él lo queremos de presidente del PRI en Tamaulipas¨, decía una mujer quien ya había preparado su intervención para darlo ante unos cuantos militantes y ante el presidente del partido en Matamoros (que por cierto seguía sacado de onda como pensando ¨y a este quien lo enguiló).

Entre aplausos, uno que otro ¨viva¨ y algunas caras desconcentradas al no creer lo que veían y escuchaban, Juan Manuel, tomó el micrófono para decir una palabras que por supuesto ¨cimbraron al priismo en Tamaulipas¨, -Quiero ser el presidente del PRI en el estado, porque la gente me lo ha pedido en mi recorrido por toda la entidad, el PRI necesita cambiar de estrategia, unificarse, reivindicar a los grupos y organizaciones, sacudirnos el polvo y darle voz a quien no la tiene…¨

Las palabras expresadas por el improvisado aspirante a dirigir al partido, movieron las vísceras de quienes los escuchaban pero que no eran de su grupo, que finalmente al salir de la reunión se vieron obligados a tomar ¨Pepto Bismol¨.

El aspirante aseguró que seguiría visitando los municipios de Tamaulipas, donde ya lo están esperado con ¨mucha impaciencia¨ y para recoger peticiones e impresiones de la gente y fortalecer al priismo del estado.