“El PRI está secuestrado por la mafia del poder y la delincuencia organizada”

in Matamoros

by eenred

Ismael Rendón/Expresión

Matamoros Tam. Contundente, dura y a la cabeza, fue la declaración que hiciera el aspirante a dirigir al Partido Revolucionario Institucional, Luis Enrique Arreola Vidal, quien aseguró ante un medio de comunicación de la capital del estado que el partido está secuestrado por la mafia del poder y de la delincuencia organizada la cual es comandada por el ex gobernador Egidio Torre Cantú.

“Acudí a una reunión del ICADET donde se elige a los delegados que acudirán a la asamblea nacional, pero curiosamente en la lista aparecen las personas afines a la actual dirigencia y a Egidio Torre Cantú, no quieren darle oportunidad a los nuevos cuadros, este PRI ahora está peor que antes, no podemos quitar las viejas prácticas, aquí en Tamaulipas nuestro partido está secuestrado por una mafia muy poderosa y la delincuencia organizada, de la cual el líder es el mismo ex gobernador Egidio, ellos quieren seguir mandando y arruinando más al partido”, enfatizó.

Dijo que su exigencia es que las bases del partido sean las que tengan voz, “Ya estamos cansados de y la podredumbre que los malos líderes hacen en nuestro partido, es momento de alzar la voz y cambiar lo malo por cosas buenas”, destacó Arreola Vidal.