En concreto

Por: Ángel A. Guerra

Se le cae COMAPA… y quiere la alcaldía

Atender COMAPA en cualquiera de las ciudades tamaulipecas, no es enchílame otra.

Mucho menos en la zona conurbada del sur tamaulipeco, donde la Gerencia general debe dar servicio a los usuarios del sistema de Tampico y ciudad Madero.

Las antiquísimas redes de agua potable y drenaje sanitario, para qué más que la verdad, están pulverizándose de viejas.

Por eso el reventadero de redes en todas las ciudades de la entidad.

Rehabilitarlas equivaldría a ‘bombardear’ literalmente la geografía estatal, de modo que la introducción de ductos nuevos daría a Tamaulipas la imagen de Afganistán o Siria, ciudades hechas polvo por Estados Unidos en su lucha contra el Estado Islámico.

Amén de que no hay presupuesto que alcance para una hazaña de ese tamaño.

Por eso se ‘parchan’ las redes.

Se reponen tramos aquí, y tramos allá, pero nunca se rehabilita integralmente la red.

De eso sabe mucho, en Reynosa, JUAN GARCÍA GUERRERO, quien se quebró la cabeza buscando solución al problema del agua y drenaje.

Y no dio pie con bola.

Y que bueno que no le tocó la temporada de verano, donde a los gerentes de COMAPA ‘les llueve’ desde todos los rumbos de la ciudad.

O SERAFÍN GÓMEZ VILLARREAL, cuyos multimillonarios presupuestos nunca fueron suficientes para dar un servicio de excelencia a la ciudad, pese a que Contraloría trata de ‘ubicar’, ahora, mil millones de pesos que presumiblemente se invirtieron en COMAPA, pero no aparecen por ningún lado.

Y aún así, COMAPA ha sido tradicionalmente ‘trampolín político’ de los Gerentes para crear ‘base social’ y proyectarse hacia las alcaldías.

Como lo logró GERARDO HIGAREDA ADAM en los tiempos de TOMÁS YARRINGTON, quien finalmente habría de huir de la ciudad denunciando persecución política por parte del ex gobernador, quien hoy -¡oh jugarretas del destino!-, es un prófugo de la ley buscado por INTERPOL en 150 ciudades del mundo.

O como lo intentaron AMIRA GÓMEZ y el propio SERAFÍN, quien ahora parece estar escuchando el canto de las sirenas y podría ‘reaparecer’ como candidato a presidente municipal, pero no del PRI, sino Independiente, aunque lo ideal sería que lo propusiera MORENA, pero los seguidores de AMLO traen mejores ‘gallos’ para el 2018.

En Reynosa, como en Tampico, SERAFÍN GÓMEZ VILLARREAL y PANCHO BOLADO LAURENTS, tuvieron en el gobierno de EGIDIO TORRE su mejor oportunidad de escalar la alcaldía, pues tanto el reynosense -¿o México-texano?-, como el tampiqueño, pertenecían al primer círculo del más influyente de los Secretarios del gabinete egidista, el de Obras Públicas, MANUEL RODRÍGUEZ MORALES, con quien ejercieron multimillonarios presupuestos y quien tuvo en sus manos la oportunidad de ayudar a sus amigos.

Pero aquello es historia.

Hoy, literalmente ‘ahogado’ en problemas, el Gerente general de COMAPA-Tampico, ADOLFO CABAL RUIZ, no encuentra fórmulas mágicas -de hecho ha declarado ‘no ser mago’-, para solucionar el gravísimo problema de los ‘caídos’, agudizado ahora por el de las fugas, de modo que importantes colonias del puerto -estratégicas en los tiempos electorales, como ‘La Borreguera’-, han regresado a la prehistoria, recibiendo el agua a través de pipas.

(Ya solo falta que resurja el abasto en barricas a lomo de bestia).

Ya no vamos a sugerir que le llamen a PANCHO BOLADO para que les resuelva el problema de incompetencia técnica, pero sí queremos dejar constancia de que importantes sectores de la zona conurbada muestran alarma ante la falta de pericia en el manejo de una institución altamente estratégica en materia de salud pública.

Y aquí, la Secretaria LYDIA MADERO debe estar pendiente de un problema que podría agravársele al gobierno de FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, pues no debe verse con tanta frivolidad el escenario de una región tan estratégica en materia turística, sin agua rodante y con las aguas residuales al cuello.

… ¡Y en vísperas del 2018!

Cambio de orientación temática para compartirle que con el propósito de fortalecer la coordinación y las acciones entre el estado y la federación para erradicar el delito de secuestro en Tamaulipas, el gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA y la Coordinadora Nacional Antisecuestro, PATRICIA BUGARÍN GUTIÉRREZ, realizaron una reunión de trabajo y recorrieron las instalaciones de la Unidad Antisecuestro en el estado.

En la reunión también estuvieron presentes el Procurador General de Justicia en Tamaulipas, IRVING BARRIOS MOJICA; el Coordinador Estatal Antisecuestro, ALEJANDRO LÓPEZ REYES y JESÚS JIMÉNEZ GRANADOS, Director General de Enlaces Institucionales de la Coordinación Nacional Antisecuestros.

Posterior a la reunión y al término de la supervisión en el complejo de la Unidad Antisecuestro, BUGARÍN GUTIÉRREZ destacó la coordinación de esfuerzos entre el Gobierno del Estado y el Gobierno de la República.

En ese contexto, BUGARÍN expresó que la institución a su cargo brindará apoyo en tecnología y capacitación al personal para consolidar el esquema tamaulipeco en la lucha contra el delito de secuestro.

Por su parte el gobernador, reiteró que una de las prioridades de su gobierno es recuperar la seguridad y devolver la paz y tranquilidad para la ciudadanía, por lo que insistirá y recurrirá a las instancias en materia de procuración de justicia y seguridad para seguir sumando los esfuerzos y obtener los mejores resultados en esta lucha contra los delincuentes, donde se requiere -dijo- mantener la voluntad política y actuar con determinación y firmeza para combatir la inseguridad y hacer frente a los delincuentes.

En Matamoros, por cierto, luego de recibir un aforo de 5 mil 800 vehículos durante el pasado fin de semana, se espera que en el periodo vacacional de Semana Santa la cifra se multiplique, tanto de visitantes de Matamoros, como del sur de Texas y estados vecinos, afirmó el Secretario del Ayuntamiento, ABELARDO MARTÍNEZ ESCAMILLA.

“Poor lo anterior -anunció- estamos implementando las estrategias para que los visitantes estén bien atendidos y con los mejores servicios”, dijo.

Durante el fin de semana se contó con el apoyo de la Policía estatal, Policía Federal de Caminos, la Secretaría de Marina, Tránsito y Vialidad, así como protección Civil, arrojando un saldo blanco.

No obstante, MARTÍNEZ ESCAMILLA comentó que para las vacaciones de Semana Santa se prepara un operativo especial.

“Estamos trabajando en ese sentido; para finales de esta semana vamos a tener una reunión con diversas autoridades para definir las acciones en el renglón de seguridad en la Playa”.

Entre las acciones que se implementarán para seguridad de los visitantes al balneario, el Secretario del Ayuntamiento hizo un exhorto a las personas que acudan a la Playa Bagdad, para que eviten llevar vidrio, ya que se prohibirá el ingreso de este material, a manera de protección de los mismos turistas.

Además, se exigirá entre los automovilistas un conductor designado, para lo cual se impondrán filtros de revisión para evitar que personas bajo los efectos del alcohol estén al frente del volante.

Mientras que en Reynosa, la Secretaría de Desarrollo Social invita a padres , madres de familia y tutores, a inscribir en el parque temático de La Ciudad de las Familias Felices, a los niños que durante el mes de marzo cumplan entre 1 y 10 años de edad y sean festejados por el gobierno de Reynosa, que preside la doctora MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ.

La convocatoria al tercer festejo “Cumpleaños del Mes”, vencerá el próximo día miércoles 29, para que los niños registrados y sus familias, se concentren el día 31 a las 3:30 de la tarde en el parque temático, ubicado por la calle Pemex Oriente número 500, de la colonia Puerta del Sol, done de 8:00 a 15:00 horas, de lunes a viernes, se realiza la inscripción con solo presentar el acta de nacimiento del menor que cumple años y la credencial de elector de uno de los padres, o en su caso el tutor.

Como cada mes, la doctora MAKI ORTIZ y el Secretario de Desarrollo Social, EDUARDO BALDINIERES CÁMARA, organizan este convivio para que niños de escasos recursos económicos disfruten de una gran fiesta de cumpleaños, con piñatas, dulces, pastel, concursos y payasos, pero sobre todo con el calor humano de su familia.

De otro lado, deje decirle que el presidente municipal de Nuevo Laredo, ENRIQUE RIVAS recibió la clave y autorización del gobierno del Estado para licitar la construcción de la Preparatoria Municipal ‘Manuel Gómez Morín’, que estará ubicada en terrenos de la colonia El Progreso.

“Ya me entregaron la autorización del gobierno del Estado, agradezco al gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA por creer en Nuevo Laredo, en algo tan importante como es el proyecto de la Preparatoria Municipal ‘Manuel Gómez Morín’, que estará ubicada en el poniente de la ciudad esperamos tener listas las instalaciones para el nuevo ciclo escolar de agosto”, comentó el alcalde.

Destacó que además, se construirá una secundaria municipal en la colonia Constitucional, un hospital General al sur de esta frontera, así como la Ciudad de la Mujer, un proyecto que albergará todos los servicios de atención, protección y capacitación para las mujeres, así como la modernización de la garita del Puente 2, una obra que mantendrá el liderazgo fronterizo de Nuevo Laredo.

La institución educativa contará con instalaciones adecuadas para las especialidades como electrónica, administración, producción; el proceso de construcción será de cuatro meses.

En Río Bravo, por cierto, con la finalidad de estrechar lazos de amistad entre dos naciones, el Ayuntamiento que preside el alcalde JUAN DIEGO GUAJARDO ANZALDÚA, acompañado de su esposa ROSALVA VIERA de GUAJARDO, Presidenta del Sistema DIF Municipal, le dieron la bienvenida a los Mayores de Weslaco, Texas, DAVID SUAREZ; Donna, IRENE MUÑOZ y Mercedes, HENRIE HINOJOSA, para celebrar las fiestas tradicionales del 21 de marzo, siendo el 41 aniversario de estas verbenas binacionales en la Villa de Nuevo Progreso, las cuales se dan gracias a la buena relación entre estas ciudades fronterizas.

“Es un gusto estar con todos los presentes y decirles que las

relaciones entre nuestras ciudades deben de estar siempre por encima de cualquier interés, debemos de tender puentes para seguir siendo región, para seguir hermanando no solo nuestras tradiciones, si no a todos los hombres de bien que habitan en ambos lados de la frontera, tenemos que disfrutar de esta bella tierra que nos engalana con lo mejor de nuestra gastronomía, de la música, la cultura, la artesanía: caminar por Nuevo Progreso, es caminar en casa, porque aquí lo que prevalece es la amistad, encontrar en cada uno de nosotros una sonrisa, que sin lugar a duda les hará querer regresar el próximo año porque Río Bravo es Grande Como Su Gente”, comentó el munícipe GUAJARDO ANZALDÚA.

Dicho evento dio inicio con el recorrido de las autoridades municipales, hacia la línea divisoria entre las dos naciones, para reencontrase con las autoridades texanas, para después realizar el tradicional intercambio de banderas y el abrazo fraternal, posteriormente se dirigieron hacia el recinto principal para llevar a cabo el evento donde se acreditó como Miss Turista 2017, a la artista riobravense KARLA DELFÍN y como Mr. Turista 2017 a RICARDO RODRÍGUEZ Jr. así como también se coronaron al Rey y Reyna de esta edición del Día del Turista.

Aquí un paréntesis para compartirle que con el propósito de ofrecer un trato más humano, con bases sólidas y científicas a los pacientes que padecen cáncer, la Secretaría de Salud de Tamaulipas implementó el “Diplomado en Enfermería Oncológica”.

Con la representación de la secretaria de Salud, LYDIA MADERO GARCÍA, el subsecretario de Calidad y Atención Médica Especializada, MARIO CANTÚ SALINAS, puso en marcha los trabajos académicos que tendrán una duración de dos meses.

El diplomado que se impartirá cada seis meses, forma parte del proyecto para formar la Red Oncológica de Tamaulipas, que se pondrá en marcha para ofrecer un servicio de calidad y calidez a los pacientes en estas condiciones.

Participan 15 enfermeras de los Hospitales General y Materno Infantil de Reynosa en este primer curso que se imparte en las instalaciones del Hospital Infantil de Tamaulipas.

A propósito, esta mañana en el restaurante ‘Mediterráneo’, ubicado en la calle Guerrero, de la colonia Del Prado, ODETTH ORTIZ MELHEM, Presidenta y Fundadora de EDUCANCER A.C., ofrece a los medios una conferencia-desayuno, en la que hará importantes aportaciones en relación a los esfuerzos por combatir este enfermedad.

Arranca a las 9:00 horas, con la presencia y colaboración de los representantes de los medios de la frontera.

En otro tema, la Coordinación General de Protección Civil del Estado, en colaboración con la Comisión Nacional Forestal -CONAFOR- puso en marcha la ¨Campaña de Incendios Forestales 2017¨ con el objetivo de prevenir y reducir el número de incendios en Tamaulipas.

El Coordinador de Protección Civil del Estado, PEDRO GRANADOS RAMÍREZ, destacó el interés del Gobernador del Estado en fortalecer las tareas de Coordinación para afrontar la temporada de Incendios Forestales.

¨Con el liderazgo y directrices del Gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA se tiene la petición de que se cubran las emergencias de Incendios Forestales y cualquier otro tipo de Incidentes que atiende la Protección Civil¨, destacó en su mensaje.

Lo que nos recuerda que la Secretaría de Desarrollo Rural que titula GONZALO ALEMÁN MIGLIOLO, a través de la Dirección de Agronegocios busca ampliar la información en relación a la producción de agave-mezcal y así consolidar las oportunidades que presentan estos cultivos en once municipios con denominación de origen.

Por lo anterior, personal de la Dirección ha sostenido diversas reuniones con productores de los municipios de San Carlos, San Nicolás, Burgos, Méndez, Cruillas, Jiménez, Jaumave, Palmillas, Miquihuana, Bustamante y Tula, con la finalidad de actualizar el censo de producción y así realizar los estudios necesarios.

GONZALO ALEMÁN MIGLIOLO dijo que la finalidad es fortalecer la cadena productiva y consolidar las oportunidades de agronegocios que presentan este cultivo para comercializarlo en mercados especializados.

La Secretaría de Desarrollo Rural trabaja en el proyecto para la transformación y el estudio de inducción de siembra de esta planta, para que en un futuro se cuente con suficiente materia prima para la elaboración del mezcal ya que actualmente la planta es silvestre.

Antes de que se me pase, le comparto que hoy miércoles el Congreso del Estado galardonará con la Medalla al Mérito “Luis García de Arellano” 2017, a OSCAR GUADALUPE LOZANO MOLINA, como un justo y merecido reconocimiento a su trabajo en bien de los migrantes.

A este acto solemne. que dará inicio a las 11:00 horas, asistirá el Gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, quien impondrá la presea y a su vez, le entregará a LOZANO MOLINA el reconocimiento correspondiente.

En esta sesión, se contará también con la presencia del Presidente del Supremo Tribunal de Justicia, HORACIO ORTÍZ RENÁN.

Previo a este evento, se llevará a cabo sesión ordinaría, a partir de las 10:00 horas.

Por último, con un colorido desfile por el Centro Universitario Victoria, el Círculo de Desarrollo Infantil de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) celebró la llegada de la primavera, en un acto que representó además un espacio de convivencia entre padres e hijos.

En el evento que inició en las instalaciones de la guardería infantil, que brinda atención y cuidado a los pequeños hijos de los estudiantes que son madres y padres universitarios, se coronó también a la reina de la primavera y a sus princesas.

El emotivo festival que disfrutaron niños y niñas, es parte de la educación integral que aquí se les brinda, y en este caso, que los pequeños despierten sus sentidos a la naturaleza y al colorido que representa la entrada de la estación del año más alegre.

Por hoy es todo, nos leemos mañana.