En concreto

Por: Ángel A. Guerra

Desagravia CdeV al Ejército

En un genuino desagravio al Ejército mexicano, el gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA expresó ante el Secretario de la Defensa Nacional, General SALVADOR CIENFUEGOS ZEPEDA, que “en Tamaulipas estamos muy orgullosos de todos y cada uno de ustedes; ustedes juegan un papel fundamental para que en esta región de Tamaulipas, en cada rincón de Tamaulipas se restablezca la paz, el orden y el estado de derecho”.

Ello, luego de la polémica declaración del presidente de MORENA en Nueva York, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, quien habría sugerido la implicación de fuerzas castrenses en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, aunque luego habría de retractarse el virtual precandidato presidencial de la izquierda mexicana.

En contraparte y durante la visita a Tamaulipas del Secretario de la Defensa Nacional, el gobernador CABEZA DE VACA reiteró también su compromiso de contribuir a generar las condiciones necesarias para que los integrantes de las Fuerzas Armadas puedan desempeñar su trabajo en un marco de legalidad que les genere tranquilidad a ellos y sus familias:

“Cuenten con un aliado, con alguien que va a apoyar y respaldar siempre, he hecho mi compromiso con el General Secretario para hacer adecuaciones para que ustedes estén más tranquilos y con las condiciones necesarias ustedes y sus familias”, puntualizó el Gobernador.

Por su parte, el Secretario CIENFUEGOS ZEPEDA, reconoció el respaldo que el gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA brinda a las fuerzas armadas, luego de defender las estrategias para brindar seguridad a las y los tamaulipecos y la iniciativa de Ley de Seguridad Interior que permitirá contar con el marco jurídico para que las fuerzas armadas participen en las tareas de seguridad.

El titular de la SEDENA y el Gobernador tamaulipeco, realizaron un recorrido en las instalaciones del 25o. Regimiento de Caballería Motorizada ubicadas en el municipio de Ciudad Mier, para supervisar los proyectos conjuntos de obra en edificios del Ejército.

Ahí también se revisaron las estrategias de apoyo en materia de seguridad pública para esta entidad.

Por cierto, tropas de SEDENA colaboran de cerca en Tamaulipas con el desmantelamiento de los últimos vestigios de autogobierno en la penitenciaría estatal, tras la escandalosa fuga de 29 internos.

En los trabajos, con el apoyo de maquinaria se destruyeron cuartos de madera que fueron construidos de manera irregular y eran utilizados como tiendas para la venta de comida, refrescos y cerveza, mientras que la zona del túnel fue resguardada por personal de Servicios Periciales.

En Matamoros, entre tanto, el presidente municipal JESÚS DE LA GARZA DÍAZ DEL GUANTE, convocó “a trabajar juntos por el Matamoros en el que todos merecemos vivir”, al ofrecer apertura y disposición para emprender juntos los retos de la ciudad.

“En el gobierno municipal encontrarán siempre apertura, disposición y apoyo, ofreciendo su disponibilidad para trabajar con ustedes, sé que, si el municipio hace el trabajo con calidad, con honestidad, visión y trasparencia, contribuye a que ustedes hagan también lo suyo”, dijo el presidente JESÚS DE LA GARZA DÍAZ DEL GUANTE, al asistir como invitado especial a la toma de compromisos del Consejo Directivo de la Confederación Patronal Mexicana (COPARMEX) 2017-2018.

En su intervención felicitó al nuevo presidente del Centro Empresarial de Matamoros, JUAN CARLOS HERNÁNDEZ, al reconocer el reto asumido de fortalecer al organismo y representarlo de la mejor manera posible.

DE LA GARZA DÍAZ DEL GUANTE, ofreció a la nueva mesa directiva, que cuenten con el presidente municipal y los servidores públicos del Ayuntamiento, “para emprender juntos los retos de Matamoros, porque necesitamos que nuestra economía crezca más y más rápido, requerimos trabajar juntos, para que nuestra economía recupere nichos que se han debilitado”.

“Vayamos juntos por actividades emergentes, para detonarlas y convertirlas en oportunidades que esta generación de matamorenses nos está exigiendo y espera de nosotros”, puntualizó en su mensaje.

Por su parte, JUAN CARLOS HERNÁNDEZ FLORES, presidente de COPARMEX, para el periodo 2017-2018, mencionó que la visión del Centro Empresarial, es en gran parte contribuir al establecimiento de condiciones que propicien la prosperidad de los mexicanos y una creciente ecuación social, para que las empresas no solo se desarrollen, sino que multipliquen y cumplan con su función creadora de empleo y de riqueza.

Mientras que en Reynosa, la presidenta municipal MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ, asistió ayer como invitada con el Gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, a la firma del convenio internacional de educación, celebrado por el Instituto Internacional de Estudios Superiores (IIES), con el South Texas College, en el campus Vista Hermosa, del IIES.

ROSENDO MARTÍNEZ GÓMEZ, Rector del IIES, destacó el inicio de la institución hace 40 años y mencionó que en este tiempo, han construido importantes alianzas con el sector privado, la industria e instituciones oficiales y es una gran oportunidad dar el paso a las alianzas con instituciones educativas de los Estados Unidos.

Firmaron el convenio, el representante del South Texas College, MARIO REYNA y ROSENDO MARTÍNEZ GÓMEZ, rector del IIES, a quienes felicitó el gobernador por el gran logro, y dijo: “Sabemos que la educación es la mejor formadora de hombres libres de sociedades en armonía, por ello celebro con mucho gusto la realización de este acto en el cual tiene lugar la alianza estratégica para el desarrollo comercial y económico que realizan el IIES y el STC.

Testigos del importante acto que beneficia a la educación y la industria: la alcaldesa de Reynosa, MAKI ORTIZ; JIM DARLING, alcalde de McAllen, Texas; CARLOS TALANCÓN OSTOS, Secretario de Desarrollo Económico de Tamaulipas; VÍCTOR ESCOBAR SALAZAR, Secretario estatal de Educación; ENRIQUE CASTRO SEPTIEM, presidente de INDEX; KEITH PATRIDGE, de Mcallen Economic Development Corporation; miembros del cabildo local, estudiantes, catedráticos y funcionarios estatales y municipales.

En ese mismo marco, el Gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, anunció en esta frontera que en los siguientes días serán puestas en marcha nuevas acciones en el combate a la inseguridad, refrendando así su compromiso de regresar al estado las condiciones necesarias para su bienestar y desarrollo económico.

Ahí, dijo que el Gobierno de Tamaulipas emprenderá en breve acciones que derivarán en generar condiciones de seguridad en esta zona de la entidad.

“Empezamos en (Nuevo) Laredo, le seguimos en (Ciudad) Victoria, le va a tocar a mi tierra; hay quienes van a decir qué está sucediendo, lo que está sucediendo es que vamos a poner orden y vamos a acabar con esos vicios que estaban muy arraigados y aquí va a estar presente su Gobernador”, enfatizó.

En entrevista posterior, dijo también que su administración reforzará las acciones encaminadas a imponer orden en las cárceles de Tamaulipas.

“Lo dije en su momento que esto iba a tardar tiempo, pero que íbamos a restablecer el orden y el Estado de Derecho, y eso es lo que estamos haciendo, estableciendo el orden en los penales”, subrayó.

Cambio de orientación temática para mencionar que con la finalidad de fortalecer acciones y políticas en el tema migratorio y energético, el presidente municipal, ENRIQUE RIVAS promovió dentro de la sesión ordinaria del Comité Directivo Nacional de la Asociación Nacional de Alcaldes, una reunión de trabajo con homólogos de Estados Unidos.

El edil neolaredense, comentó que durante la sesión, realizó la propuesta para unir esfuerzos con alcaldes estadounidenses a través de una agenda binacional que pretende buscar alternativas colaborativas en migración.

“Compartí el proyecto de poder celebrar una reunión de alcaldes de México con nuestros homólogos de Estados Unidos, para abordar temas de migración, comercio y medio ambiente, tentativamente sería en la ciudad de Phoenix, Arizona y se llevaría a cabo a mitad de mayo”, explicó RIVAS CUÉLLAR.

A propósito de Nuevo Laredo, a unas semanas de iniciar el periodo vacacional y los festejo por la Pascua, el gobierno municipal inició con la tarea de embellecer los parques más concurridos de la ciudad.

El presidente municipal, ENRIQUE RIVAS comentó que desde hace dos meses, personal de Servicios Públicos Primarios trabaja en mejorar las condiciones de los centros recreativos de la ciudad para que los neolaredenses los disfruten.

Mientras que en la capital victorense, este miércoles el alcalde ÓSCAR ALMARAZ SMER inició revisando los trabajos que se realizan en caminos de la Colonia Casas Blancas, donde además se complementa con acciones de desmonte y limpieza.

Entre las actividades de este día contempla la supervisión de servicios públicos como alumbrado, bacheo, recuperación de espacios públicos en colonias Unidad Modelo, Niños Héroes, Mariano Matamoros, entre otras.

También asistió al Congreso del Estado a la Ceremonia de Entrega de la Medalla al Mérito “Luis García de Arellano”, evento que presidió el Gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA.

ALMARAZ es acompañado por los directores de Limpieza, BENITO GARCÍA; CARLOS GARZA, de Desarrollo Social; JOAQUÍN LARRAÑAGA, de Recuperación de Espacios entre otros funcionarios municipales.

Cambio de tema para mencionar que bajo el lema “La deforestación es una realidad, reforestar trabajo de todos”, el Ayuntamiento de Río Bravo, el cual preside el acalde JUAN DIEGO GUAJARDO ANZALDÚA y la Asociación Civil de Conservación e Investigación de la Biodiversidad (CONIBIO GLOBAL A.C.), fundada y dirigida por JESÚS ELÍAS IBARRA RODRÍGUEZ, iniciarán este domingo 26 de marzo con este proyecto de reforestación, en el margen del canal Anzaldúas, “ven y participa con tu familia, juntos cuidamos el planeta”.

JESÚS ELÍAS IBARRA RODRÍGUEZ, fundador y presidente de CONIBIO GLOBAL A.C., comentó: “Estoy muy contento por realizar esta campaña, trabajando de la mano del presidente municipal JUAN DIEGO GUAJARDO ANZALDÚA, así como de otras empresas de nuestra localidad, sin su gran apoyo este proyecto no se realizaría, juntos reforestaremos el margen del canal Anzaldúas, hasta ahorita se espera la participación de más de 150 personas que se han sumado a este proyecto, nuestra meta es plantar 2,700 árboles nativos”.

En otro tema, el programa “Construyamos Juntos”, es el resultado del trabajo en equipo de diferentes áreas de la Secretaría de Obras Públicas, para atender de manera prioritaria y directa las acciones que se deben establecer con los contratistas y prestadores de servicios para la construcción de la infraestructura del estado.

La cita fue en el Polyforum, donde participaron alrededor de 50 representantes de la industria de la construcción, de diferentes municipios del estado.

Siguiendo la línea del Gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, de establecer contacto con la ciudadanía y ser un gobierno cercano a la gente, la Secretaría de Obras Públicas (SOP), realizó esta convocatoria para abrir el diálogo y la participación con los constructores tamaulipecos, pero principalmente invitarlos a unirse al Padrón de Contratistas.

La titular de la SOP, CECILIA DEL ALTO LÓPEZ, envió un significativo mensaje en el que se comprometió a agendar reuniones en las diferentes cámaras por zonas en el estado, con la finalidad de dialogar y tomar en cuenta sus opiniones e ideas para construir juntos la nueva infraestructura de Tamaulipas.

Aquí un paréntesis para compartirle que en el objetivo de que los estudiantes desarrollen habilidades necesarias para exponer en público sus ideas con un lenguaje claro, la Universidad Politécnica de Victoria organizó el concurso “Mi proyecto en tres minutos”, en donde participaron alumnos de los cinco programas académicos.

La Rectora SONIA MARICELA SÁNCHEZ MORENO, señaló que esta actividad encomendada al Dr. RODOLFO ARTURO ECHAVARRÍA SOLÍS, Profesor de tiempo completo, investigador y Coordinador del Posgrado de Energías Renovables resultó todo un éxito al ser presentados 16 proyectos, tanto en lo individual, como en equipos.

El primer lugar correspondió al trabajo denominado “Fundación Vita”, expuesto por la alumna ABIGAIL GUADALUPE ROEL NAVARRO, que cursa el sexto cuatrimestre del programa académico la Licenciatura en Administración y Gestión de PyMES.

Antes de que se me pase, deje decirle que la Junta Local Ejecutiva del INE en Tamaulipas, por conducto de la Vocalía del Registro Federal de Electores, llevó a cabo ayer viernes 24 de marzo, la destrucción de 22,254 credenciales para votar con fotografía retiradas de los Módulos de Atención Ciudadana, por diferentes causas (cambio de domicilio, rectificación de datos, reemplazo, etc.), las cuales corresponden al primer trimestre del 2017.

En el mismo orden de ideas se destruirán 1,887 credenciales retiradas por el Articulo 155, que son aquellas cuyos titulares no acudieron a recogerlas al último día de febrero del segundo año posterior al año en que fueron solicitadas.

A propósito de ‘polaca’, el presidente del Comité Municipal del PRI Victoria, AMBROSIO RAMÍREZ PICASSO dio a conocer la agenda de actividades denominada “Actívate por Victoria”, que da inicio a partir de este lunes 27 de marzo.

Informó que las actividades serán de lunes a sábado con dos horarios de 8:00 a 10:00 horas y de 16:00 a 19:00 horas: “Vamos a tener danzón, zumba, ajedrez, cachibol, manualidades, elaboración de artículos de linaza, elaboración de productos industriales, corte de pelo, terapia física, primeros auxilios, taller de lectura, tutorías de español, tutorías de matemáticas y educación musical”.

Así mismo conferencias de empoderamiento de la mujer y varias actividades para beneficio de la sociedad.

BOCHO RAMÍREZ enfatizó que “este es el rostro que queremos darle al PRI ,apoyando y dándole la mano a quien más lo necesita, haciendo equipo con los jóvenes y las mujeres victorenses”.

Parece obvio que con este hiperdinamismo, BOCHO está haciendo puntos para la siguiente legislatura local, mientras que para retener el Ayuntamiento victorense, el PRI tiene 2 opciones: hacer suya la reelección de OSCAR ALMARAZ, o bien optar por FELIPE GARZA NARVÀEZ, en caso de a OSCAR le vean posicionamiento para diputado federal.

Ojo, mucho ojo.

Finalmente, en emotiva ceremonia realizada en el Gimnasio Multidisciplinario del Campus Victoria, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) hizo entrega de la premiación a equipos y jugadores más destacados de la Liga Universitaria de Futbol Americano (LUFAUAT).

Además se reconoció al equipo de Liga Mayor de la UAT de Victoria, por el subcampeonato obtenido en la temporada 2016, por lo cual como estímulo se les entregaron unas chamarras conmemorativas.

En este marco de fiesta deportiva, se presentó al equipo Correcaminos que participará en categoría Intermedia de la Organización Nacional Estudiantil de Fútbol Americano (ONEFA).

Se premió a los Campeones y Subcampeones de la Temporada 2015 y entre los galardonados, destacan los equipos Vaqueras, Panteras, Guerreras y Pieles Rosas, como monarcas de la Liga de Tochito Femenil.

Además Pieles Rojas y Chargers fueron los ganadores de la categoría Juvenil 8H; mientras que en Juvenil “AA”, Toros y Zorros resultaron los triunfadores; y en la categoría Intermedia, los Búhos se coronaron monarcas.

Por hoy es todo, nos leemos el lunes.