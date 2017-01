En concreto

in Uncategorized

by eenred

Por: Ángel A. Guerra

¿¡Otra vez Bernal!?

Sin el despliegue publicitario de los vistos panorámicos que utilizó ALEJANDRO GUEVARA cuando buscó la candidatura del PRI a gobernador, pero sí con discretísimos enunciados que asemejan una tímida consulta ciudadana, el ex legislador matamorense MARCO ANTONIO BERNAL GUTIÉRREZ dio la impresión de buscar ser considerado por su partido -¿el PRI?… ¿todavía?-, para la contienda constitucional del 2018.

¿Qué tal una senaduría?

No es una publicidad suficientemente explícita; más bien parece un truco subliminal que intenta escudriñar el parecer ciudadano “para ver si ‘pega’”.

O mejor: para ver si todavía su imagen y su figura tiene un valor dentro del inventariado político tamaulipeco.

Eso parece.

Sí, porque aunque en realidad se trata un anuncio panorámico de una compañía telefónica, la redacción, su contenido y el ‘formato’ gramatical clavan la duda de que detrás está BERNAL, preguntando ‘¿qué onda?’ rumbo al 2018.

Dice el anuncio, a grandes caracteres, que esa compañía garantiza funcionalidad, “aún desde el bernal’.

Pero esta última frase está separada del conjunto, de modo que el apellido del ex legislador matamorense aparece en medio de ‘blancos’ generosos.

¡Ah!, y ‘de fondo’ aparece el cerro del Bernal, tradicional emblema publicitario del ex negociador de la paz en Chiapas.

Vivillo el matamorense.

¿Aparecerá MARCO ANTONIO otra vez buscando una candidatura para los comicios del 2018?

Lo ignoramos, pero no parece remota la posibilidad habida cuenta de que en el 2016 no sacó ni ‘reintegro’ en la lotería interna del PRI.

Pero, si ‘reaparece’ en el escenario estatal, sería un indicio de que el jefe de su grupo político, MANLIO FABIO BELTRONES RIVERA, renunció a la dirigencia nacional tricolor pero no para alejarse de la política, sino para regresar como cabeza de un grupo en rebelión, como dicen que será en el 2018, cuando se den ‘deslindes’ históricos del Presidente ENRIQUE PEÑA NIETO, quien parece estar entregando prematuramente Los Pinos a los de enfrente.

En el plano de las conjeturas, BELTRONES retornaría para encabezar una corriente opuesta al candidato presidencial, quien podría ser -en teoría-, el Secretario de Gobernación, MIGUEL ÁNGEL OSORIO CHONG, aunque no se descarta la posibilidad de que, tras su ‘reposicionamiento’, el hoy canciller LUIS VIDEGARAY dé la ‘clarinada’ nacional.

Todo depende de los escenarios.

Hoy en día, la figura del Secretario de Gobernación se desgasta aceleradamente, mientras que el Secretario de Hacienda JOSÉ ANTONIO MEADE, empieza a aparecer como el verdugo de la economía popular por el muy manoseado ‘gasolinazo’.

De modo que VIDEGARAY parece el llanero solitario en el horizonte de futuro de corto plazo.

De ‘cuajar’ el Proyecto VIDEGARAY, en Tamaulipas tendremos que prepararnos para el resurgimiento de BALTAZAR.

¿Y BELTRONES?

La recomendación es esperar.

Por cierto, observadores críticos de Reynosa reportaron haber visto escalar los peldaños del segundo piso del Palacio municipal, a la diputada federal MARÍA ESTHER CAMARGO FÉLIX, y dirigirse al despacho de la alcaldesa MAKI ORTIZ.

Esa visita no tendría nada de extraordinario, de no ser porque el esposo de CAMARGO, OSCAR LUEBBERT, parece haber recibido ‘línea´ para promover a su mujer para la contienda municipal del 2018.

Y que, por el contrario, la alcaldesa de Reynosa estaría en disposición de,

1-Buscar su reelección, y

2-Promover un candidato a la sucesión propio, que podría ser -¿por qué no?- el ex diputado federal HUMBERTO PRIETO HERRERA, quien el 2016 se disciplinó a las negociaciones que se dieron en el CEN del PAN para la gubernatura -en las que también participaron los ex alcaldes LETY SALAZAR y CARLOS CANTUROSAS, cuyas cuentas públicas permanecen ‘congeladas’ en el Congreso local, ‘para lo que se ofrezca’-, que concluyeron con el desplazamiento del propio HUMBERTO y del empresario LEONEL CANTÚ ROBLES, para dar paso a MAKI.

Bajo ese antecedente y los ‘raspones’ de poderes que se han dado en Reynosa, parece un hecho que aquí alguien está “jugando con lumbre”.

En Tampico, entre tanto, a pesar de la enorme cantidad de potenciales aspirantes a candidatos del PAN a la presidencia municipal -nomás échele, partiendo de ‘CHUCHO’ NADER, GERMÁN PACHECO y ’LONCHO’ MEJÍA-, el joven gerente general de COMAPA, ADOLFO CABAL RUIZ, empezó a ‘pintar’ rumbo a esa responsabilidad, luego de un afable encuentro con los periodistas, con motivo de celebrar a los diaristas del puerto.

CABAL RUIZ, quien para matizar el lugar que ocupa en el sitio de los afectos del Gobernador CABEZA DE VACA, fue instalado en esa responsabilidad por los dos más altos funcionarios de la estructura estatal: VÍCTOR SÁENZ y CÉSAR ‘El Truco’ VERÁSTEGUI, uno Jefe de la Oficina del Gobernador, y el otro, Secretario General de Gobierno -¡nomááááá!-, empezó a realizar una sensible política de acercamiento popular para crear las condiciones que le permitan el 2018 entrar a la tómbola por la sucesión.

De allá mismo, nos reportan que ‘la maestra’ PERAZA empezó a experimentar la metamorfosis del camaleón… y empezó a pintarse de azul.

En el resto de las ciudades importantes de Tamaulipas, los proyectos por la reelección de ENRIQUE RIVAS, JESÚS DE LA GARZA y OSCAR ALMARAZ, marchan a tambor batiente, aunque en Nuevo Laredo el ex diputado SALVADOR ‘Chava’ ROSAS parece tener la intención de tejer alianzas para ir por el Ayuntamiento, en cuyo caso muchos ven a ENRIQUE RIVAS posicionado para ir por una cururl en la Cámara baja del Congreso de la Unión.

¿Cómo la ve desde ahí?

Por cierto, bajo la consideración de que México vive una coyuntura histórica difícil y compleja que afecta al desempeño de la economía, al bienestar de la sociedad, a la credibilidad de sus instituciones públicas, y que alimenta un extendido malestar social, las consejeras y los consejeros del Instituto Nacional Electoral anunciaron las siguientes cinco medidas:

1. En primer lugar, el INE decide suspender la construcción de las instalaciones proyectadas en sus oficinas centrales en Viaducto Tlalpan. Vale la pena recordar que en los presupuestos de 2015 y de 2016 la Cámara de Diputados aprobó los recursos para ser destinados a dicha edificación.

No obstante, el INE pone a disposición de las autoridades hacendarias de la federación ese dinero para que tenga el destino que sea determinado por las mismas y, en su caso, sea definida su nueva asignación en áreas prioritarias de gasto del Estado. Los montos disponibles en el Instituto para este fin ascienden, al día de hoy, a 1,070 millones de pesos.

El INE concluirá la etapa de planeación ya en curso del plan de inversión inmobiliaria, consistente en la elaboración del Proyecto Ejecutivo de las nuevas instalaciones a efecto de que, junto con el Plan Maestro finalizado en 2016, sean un insumo disponible para cuando, si un contexto económico favorable del país lo permite, se realice la edificación planeada.

Conviene recordar que el plan de inversión inmobiliaria del INE tuvo como único propósito el ahorro de recursos públicos que se vienen erogando desde hace décadas en el pago de rentas de oficinas en la Ciudad de México para alcanzar un ahorro que, de manera directa e indirecta, ascienden a más de 100 millones de pesos al año. La racionalidad de sustituir gasto corriente no recuperable en alquileres, por inversión en patrimonio público sigue vigente, y en ese sentido reiteramos la pertinencia de la propuesta de construcción y concentración las oficinas centrales en las instalaciones de Viaducto Tlalpan; pero las consejeras y consejeros del INE entendemos que la situación actual de la economía del país exige que, por ahora, se reconsidere el destino de esos recursos.

2. De manera adicional, para contribuir a la política de austeridad en el gasto, se ha decidido que las remuneraciones de los consejeros electorales y de los integrantes de la Junta General Ejecutiva ampliada se reduzcan 10%, con independencia de que las remuneraciones de los consejeros no han tenido ningún incremento nominal en los últimos cinco años.

3. Los consejeros electorales y los integrantes de la Junta General Ejecutiva renuncian a la prestación de telefonía celular, asumiendo cada uno de ellos, desde ahora, los gastos por ese concepto.

4. Para reforzar la política de transparencia y rendición de cuentas, el INE hará público el ejercicio de su presupuesto cada trimestre; esto es, durante el propio ejercicio fiscal y no hasta su conclusión, se dará cuenta puntual de cómo se utilizan los recursos públicos que recibe. Con ello se pretende establecer un inédito mecanismo de rendición de cuentas a la sociedad mexicana.

5. La Junta General Ejecutiva, revisando las partidas presupuestales de este año, aprobará y presentará al Consejo General para su aprobación en el mes de febrero un conjunto adicional de medidas de austeridad, racionalidad y economía en el ejercicio del gasto que puedan significar economías adicionales para las finanzas públicas del país. En ese sentido, se hará una profunda revisión de la política de uso de los vehículos oficiales y, además, a pesar del aumento en los precios del combustible, en el Instituto no se incrementaran los montos asignados para gasto de gasolina en todos esos vehículos.

Con estas medidas el INE ratifica su compromiso como institución del Estado mexicano al servicio de la democracia, pues sólo en democracia y en paz México encontrará la salida a sus graves problemas actuales.

De otro lado, deje decirle que en Matamoros, con una derrama de más de ocho millones de pesos, del programa Empleo Temporal Huertos Familiares, el gobierno federal a través de la Secretaría de Desarrollo Social, SEDESOL, entregó beneficios a poco más de 2,116 personas, correspondiente al ejercicio del año 2016.

El presidente municipal JESÚS DE LA GAREZA DÍAZ DEL GUANTE, y la licenciada MARÍA DE LOURDES FLORES MONTEMAYHOR, Delegada de la SEDESOL en Tamaulipas, entregaron a cada uno de los beneficiados un cheque por la cantidad de 3 mil cuatrocientos cincuenta pesos.

En su intervención el presidente JESÚS DE LA GARZA DÍAZ DEL GUANTE, dijo que “la entrega de recursos es una gran forma de arrancar el año, con este apoyo federal que nuestro presidente de la República, está haciendo posible que llegue el día de hoy a cada uno de ustedes y de sus familias”.

El gimnasio de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, fue el lugar aue sirvió como escenario para la entrega de recursos de dicho programa, mediante el cual se crearon alrededor de 2 mil empleos, los cuales recibieron su pago correspondiente a los últimos tres meses del 2016, cerrando con dicha entrega dicho programa.

Al mismo tiempo, el presidente municipal agradeció la presencia de los diputados federal y locales que atendieron la invitación para estar presentes en la entrega de beneficios del programa federal.

Al evento asistió también el diputado federal por el tercer distrito, EDGAR MELHEM SALINAS.

Mientras que en Nuevo Laredo, el presidente municipal ENRIQUE RIVAS, se reunió este martes con la diputada federal, YAHLEEL ABDALA, con el fin de coordinar esfuerzos para que se respete el precio de la gasolina en Nuevo Laredo.

El Alcalde fue enfático al señalar que sigue trabajando sin descanso por cuidar los intereses de los ciudadanos neolaredenses y hacer que los concesionarios de las gasolineras cumplan el acuerdo pactado para ofrecer el litro de la gasolina magna sin a 13.26 pesos en sus establecimientos.

“Mi interés en estos momentos es velar por la tranquilidad y economía del neolaredenses. La diputada y yo no descansaremos hasta asegurarnos que se respete el precio del combustible y que se regularicen los precios en todas las gasolineras de la ciudad”, dijo ENRIQUE RIVAS.

Hace días el Gobierno del Estado y el Gobierno municipal lograron evitar el cierre de 57 gasolineras en la ciudad, tras el anuncio de cierre por falta de recursos por parte de JOSE LUIS PALOS, presidente de la Asociación de Gasolineros de Nuevo Laredo.

El edil y la diputada federal aseguraron no quitar el dedo del renglón hasta tener certeza de que el llamado “gasolinazo” no afecte en los bolsillos de la ciudadanía.

En Reynosa, por cierto, la Dirección de Comunicación Social del Ayuntamiento, que preside la alcaldesa MAKI ORTÍZ DOMÍNGUEZ notificó que:

-La Dirección de Tránsito y Vialidad de la Secretaría de Seguridad Pública cuenta con nueve vehículos automotores y dos motocicletas y las actividades son atendidas por 65 agentes.

-Los vehículos oficiales fueron actualizados fiscalmente y sus placas de circulación están en trámite.

-Todos los elementos de la Dirección de Tránsito y Vialidad fueron notificados a actualizar su Licencia de conducir y deben tener vigente dicho documento a este jueves 12 de enero.

De otro lado, deje compartirle que el ex Presidente del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora de Exportación (CNIME, ahora INDEX), ENRIQUE CASTRO SEPTIÉN, fue elegido este martes como nuevo Presidente de INDEX Reynosa.

CASTRO SEPTIÉN, quien se ha desempeñado durante varias administraciones del organismo como responsable de Relaciones Públicas y Gubernamentales, sustituye en el cargo a ALEJANDRO ÁVILA, quien estuvo al frente del organismo durante 2 años.

La Mesa Directiva de INDEX Reynosa también entrará en funciones para este nuevo año y quedó integrada por MIKE MYERS, Primer Vice Presidente y Consejero de la Fundación; DARREL RENFREW, Puentes, Mentor y Segundo Vice Presidente; FRANCISCO BRONDO, Comité de Tecnología; DAN MCGREW, Comité de Relaciones Industriales; VICTOR CRUZ, Consejero; RAÚL SETIÉN, Tesorero y Secretario; ALEX ÁVILA, Consejero; JOSÉ LUIS DÁVILA, Comité de Salud y Medio Ambiente y Tercer Vice Presidente; JONAS WEJCKIN, Comité de Comercio Internacional y Consejero y ARTURO OLIVAS, Comité de Finanzas.

En Río Bravo, entre tanto, con el objetivo de continuar trabajando en el mejoramiento de las principales arterias viales de la ciudad, el Ayuntamiento de Río Bravo que preside el alcalde JUAN DIEGO GUAJARDO ANZALDÚA, a través de la Dirección de Servicios Primarios dirigida por ADOLFO URESTI GARZA, continúan con el programa de bacheo en la ciudad.

“Por instrucciones de nuestro presidente municipal JUAN DIEGO GUAJARDO ANZALDÚA, continuamos con el programa de bacheo trabajando de día y de noche para que las arterias viales de nuestra ciudad estén óptimas condiciones, ya son varios los sectores en los que se ha estado dando mantenimiento a las calles”, mencionó URESTI GARZA.

EDGAR MARTIN RAMOS JAIME, habitante de la colonia Morelos,

reconoció los trabajos que ha realizado la actual administración

municipal: “Estamos muy agradecidos con nuestro presidente municipal, por el mejoramiento que se está viendo en las calles de las colonias populares con el programa de bacheo, así ya podemos transitar más seguros”.

En otro tema, el Gobierno de Tamaulipas conmemoró este martes el Día de la Enfermera y el Enfermero, con un evento en el que se refrendó que los servicios de salud en Tamaulipas son una prioridad para esta administración.

En representación del gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, el Secretario General de Gobierno, CÉSAR VERASTEGUI OSTOS, revalidó el compromiso del jefe del Ejecutivo de posicionar a Tamaulipas a la vanguardia de la salud.

VERÁSTEGUI OSTOS fue acompañado por la Secretaria de Salud de Tamaulipas, LYDIA MADERO GARCÍA, en el evento al que asistieron más de 3 mil profesionales de la enfermería.

NANCY REYES COMPEÁN, del Hospital General de Reynosa, en representación de los reconocidos, expresó su voluntad de continuar aportando la parte que le corresponde en la tarea de velar por la salud de la población.

Vuelvo a la ‘polaca’ para mencionar que el dirigente local del PAN en Miguel Alemán, el Dr. OSVALDO SÁENZ CANTÚ, informó que en los próximos días saldrá la Convocatoria para el cambio de Dirigente del Comité Directivo Municipal.

Serán 25 Municipios de Tamaulipas donde será emitida la convocatoria para realizarse una Asamblea Municipal con fecha del 12 de febrero del presente en las oficinas del Comité local, donde se estaría contando como invitada especial la Alcaldesa ROSA ICELA CORRO ACOSTA.

A pesar de tener el derecho a la reelección SÁENZ CANTÚ comento que “lo más probable es que no la buscaré de nuevo, sin embargo, esperaré a que se emita la convocatoria y la analizaré, de lo contrario lo más sano seria tratar de promover y sacar un candidato de unidad.”

Por último, con la presentación de la XXVII Muestra de Cortos Universitarios “Emoción-Arte: Valores y Emociones en Corto”, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) concluyó un ciclo más de trabajo del Taller de Cine en Video donde participan los alumnos de Ciencias de la Comunicación de la Unidad Académica de Ciencias Jurídicas y Sociales (UACJS).

Más de 18 producciones realizadas por los estudiantes fueron presentadas a la comunidad en Tampico, con lo cual se dio cierre al trabajo realizado durante el anterior período escolar a finales del 2016, informó el Productor y Fundador del Taller de Cine de la UACJS, ANTONIO ROSALES IBARRA.

Comentó que la proyección de cortos universitarios se llevó a cabo en una de las salas de reconocida empresa de esta ciudad, por espacio aproximado de dos horas y media, señalando que el trabajo de los estudiantes de comunicación se realiza con el apoyo técnico del Laboratorio de Cine Digital “Emocionarte” de esta Unidad Académica en el Centro Universitario Sur de la UAT.

Por hoy es todo, nos leemos mañana.