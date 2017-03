En concreto

Por: Ángel A. Guerra

Reynosa: … “y todos fueron felices”

La nominación del Ing. NÉSTOR GONZÁLEZ MEZA como nuevo Gerente general de COMAPA, en Reynosa, ofrece varias lecturas, pero una, la principal, es que Estado y Municipio entran en una luna de miel que no por corta será menos productiva.

En efecto, la entronización de GONZÁLEZ MEZA en COMAPA conjura de golpe los desencuentros que se habían dado entre ambos poderes, y que alcanzaron su máxima resonancia en el Congreso local, pues el nuevo titular de COMAPA, un reputado profesionista cuya seriedad y ética dejan fuera de toda duda el manejo transparente y honesto de esa institución, deja satisfechos a los titulares de los 2 poderes.

Uno, porque antes de ser llamado a dirigir COMAPA, GONZÁLEZ MEZA se desempeñaba como titular de Catastro en la Administración municipal de MAKI ORTIZ, y 2, porque antes de estar en Catastro con MAKI, NÉSTOR ya había trabajado con CABEZA DE VACA, precisamente en COMAPA.

Y no cualquier COMAPA: NÉSTOR GONZÁLEZ fue nombrado gerente general de COMAPA después de que CABEZA la recuperó a gritos y sombrerazos de manos del ex gobernador EUGENIO HERNÁNDEZ FLORES, en septiembre del 2005.

Es decir, el acuerdo de entronizar a NÉSTOR en COMAPA se convierte en una “Decisión Salomónica” que beneficia a casi 1 millón de personas:

Los reynosenses.

En efecto, el Consejo de Administración de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, asignó esta responsabilidad el ingeniero NÉSTOR DOMINGO GONZÁLEZ MEZA.

Fue a propuesta de la doctora MAKI ORTIZ, presidenta del Consejo de Administración, que se presentó y revisó el perfil del ingeniero GONZÁLEZ MEZA, siendo aprobado por unanimidad y a partir de este jueves 16 de marzo, toma formalmente el cargo que como encargado de despacho ostentaba el ingeniero JUAN GARCÍA GUERRERO desde octubre del 2016.

La Presidenta Municipal al ser entrevistada al respecto, dijo que, GONZÁLEZ MEZA “tiene experiencia y ha trabajado antes en el organismo y eso da mucha confianza”; se espera que analice la problemática del organismo y detecte las debilidades para que entre Estado y Municipio puedan sacar adelante a la COMAPA y que solucionen “la necesidad que tienen todos los reynosenses de disponer agua potable en el día, en la noche, y de calidad”.

En otro tema, de Matamoros reportan que el resultado sobre el número de empleos que se otorgaron en la pasada Expo Empleo 2017, se dará a conocer con números reales en un plazo no mayor a los 15 días, dijo el Secretario de Fomento Económico municipal, ARTRRO GÓMEZ IBARRA.

La actividad como ejercicio inicial fue muy bueno porque evidentemente encontramos que hay mucho trabajo en la ciudad, hay vacantes aún disponibles, por lo que seguimos invitando a las personas que por alguna razón no acudieron ese día a la Expo Empleo Matamoros, pueden acudir a las oficinas de la Secretaría de Fomento Económico y con mucho gusto se les dará a conocer5 todas las vacantes que están disponibles en la ventanilla del empleo.

La convocatoria a esta actividad tuvo resultados exitosos al registrarse en total 1,200 personas en busca de empleo, y 102 empresas que ofertaron diferentes vacantes.

Cabe destacar que aparte de las vacantes promovidas para profesionistas, técnicos y operarios , se impartieron también cursos de capacitación sobre cómo conducirse para tener una entrevista de trabajo exitosa.

En otra noticia feliz, los alcaldes de Nuevo Laredo y Ciudad Madero, ENRIQUE RIVAS CUÉLLAR y ANDRÉS ZORRILLA MORENO, refrendaron su convenio de colaboración con el compromiso de impulsar a Tamaulipas en el tema turístico, industrial y comercial, en una ceremonia realizada en el puerto petrolero.

Como parte de los trabajos para promover las ventajas competitivas de Nuevo Laredo, el presidente RIVAS CUÉLLAR junto con una delegación del sector económico atendieron la invitación del alcalde de Ciudad Madero, ANDRÉS ZORRILLA MORENO, para presentar ante miembros de la iniciativa privada las bondades que ofrece la frontera para la inversión.

Ante la presencia del secretario de Desarrollo Económico del estado, CARLOS TALANCÓN, los alcaldes coincidieron en que trabajarán de la mano con el gobernador, FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, para elevar la competencia económica y energética.

“Nuestros gobiernos siempre han sostenido la importancia del diálogo y de la unión de esfuerzos entre las ciudades tamaulipecas, a fin de hacer frente a los principales retos globales e impulsar un desarrollo compartido; el día de hoy tenemos nuevamente la oportunidad de conversar y estrechar la relación entre nuestra ciudades en diferentes ámbitos, además de ratificar el principal objetivo que es generar competitividad que impulse el desarrollo económico “, expresó RIVAS CUÉLLAR.

ZORRILLA MORENO, destacó la firma de este hermanamiento estratégico y aseguró que con esto se reforzarán las acciones de ambos gobiernos para mantener el liderazgo económico.

En otro tema, el Gobierno Municipal de Victoria que preside ÓSCAR ALMARAZ SMER, realiza acciones de mantenimiento urbano a lo largo de la Capital, como la limpieza sobre el Bulevar Fidel Velázquez.

El programa de bacheo para este viernes se realiza en Calle 22, de Juárez a Democracia; Reforma, en Colonia Las Palmas; Bulevar Fidel Velázquez y cruce con Matamoros; Praxedis Balboa con Aguila Azteca, en la Colonia Azteca; López Mateos con Calle 8; Praxedis Balboa, de Tampico a Jiménez entre otros puntos.

Aunado a ello, en la Colonia Moderna se trabaja en la recuperación de su área verde; se contemplan además trabajos en materia de servicios como limpieza, desmonte y alumbrado en colonias Enrique Cárdenas, Héroes de Nacozari, el Fraccionamiento Enfermeras entre otras.

Mientras que en Río Bravo, con el objetivo de preservar un medio ambiente más saludable, el Ayuntamiento que preside el acalde JUAN DIEGO GUAJARDO ANZALDÚA y la Asociación Civil de Conservación e Investigación de la Biodiversidad, fundada y dirigida por JESÚS ELÍAS IBARRA RODRÍGUEZ, realizarán el proyecto de reforestación en el margen del canal Anzaldúas.

“Estoy muy contento por realizar esta campaña de reforestación

trabajando de la mano del joven JESÚS ELÍAS IBARRA RODRÍGUEZ, fundador y presidente de CONIBIO GLOBAL A.C. y juntos reforestar el margen del canal Anzaldúas, teniendo como meta plantar 2,700 árboles nativos en los siete kilómetros del borde del canal, con el objetivo de mejorar la vista natural de nuestra ciudad”, comentó el munícipe GUAJARDO ANZALDÚA.

Por su parte, IBARRA RODRÍGUEZ agradeció al presidente municipal JUAN DIEGO GUAJARDO ANZALDÚA, “por el apoyo que me ha dado, pero más que nada por sumarse a este proyecto que es de suma importancia, pues crearemos una barrera natural contra vientos y posibles accidentes automovilísticos, además de brindar refugio para miles de aves residentes y a las migratorias”.

En otro tema, le comparto que la Secretaría de Desarrollo Económico, en coordinación con el Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM) entregó a 60 empresarios de la zona sur del estado, recursos tecnológicos con la finalidad de aumentar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas (Pymes) en Tamaulipas.

El Secretario de Desarrollo Económico, CARLOS W. TALANCÓN OSTOS y el Subsecretario JESÚS VILLARREAL CANTÚ, encabezaron el evento donde emprendedores se vieron beneficiados con la entrega de 60 equipos de cómputo, 40 impresoras y 20 paquetes de 4 cámaras de vigilancia, esto después de participar en la convocatoria 5.1 del Sistema Emprendedor que apoya la incorporación de tecnologías de la información y comunicación.

El evento se realizó en las instalaciones de la Expo Tampico, con la asistencia de la Alcaldesa MAGDALENA PERAZA GUERRA; la Subdelegada de la Secretaría de Economía en Tampico, ELSA GUADALUPE VÁZQUEZ BORREGO y el Director de Desarrollo Económico de Tampico, ONÉSIMO MOLINA MEZA.

A propósito de Secretarías, la de Desarrollo Rural, en coordinación con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) dio a conocer que se amplió el periodo de inscripción para el programa en concurrencia con las entidades federativas hasta el 31 de marzo del presente año.

El Secretario del ramo, GONZALO ALEMÁN MIGLIOLO, enfatizó que los productores deben de darse de alta en el Padrón Único de Beneficiarios, presentando credencial del INE, la Clave Única de Identificación, Clave Única de Registro de Población CURP, Comprobante de domicilio no mayor a tres meses, tomarse la foto, huella digital, firma electrónica, prueba de voz; y ahora sí, desde cualquier computadora ingresar al proyecto que les sea conveniente, recalcó.

Vuelvo al Poder legislativo para compartirle que alumnos de Ciudad Victoria, propusieron modificar los requisitos para ser Diputados y Senadores, se mostraron a favor del matrimonio igualitario y la adopción por personas del mismo sexo, planteamientos aprobados por unanimidad al participar en un ejercicio académico en el Congreso del Estado.

En esta actividad que busca contribuir en la cultura de participación ciudadana en los jóvenes de Tamaulipas, la alumna FRIDA SOFÍA CRUZ, propuso que para ser Diputado y Senador, debe ser requisito cumplir con una escolaridad mínima de licenciatura, ya que a su consideración es necesaria para llevar a cabo esta labor tan importante.

Por su parte, la estudiante EDNA GUADALUPE HERNÁNDEZ NAVARRO, se mostró a favor del matrimonio entre dos personas del mismo sexo, al argumentar que cada quien es libre de elegir, tal como lo estipula el artículo dos de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre.

“Es un placer estar aquí y presentar mi propuesta, es tan sencilla, pero sé que mejorará muchas cosas”, expresó al solicitar el apoyo a la propuesta.

Asimismo, la alumna KAILA MACARENA TUEXI MARTÍNEZ, hizo uso de la tribuna para destacar que las parejas del mismo sexo han sido limitadas a vivir una vida plena, al negarles la posibilidad de adoptar un infante.

Por último, en emotiva ceremonia realizada en el Gimnasio Multidisciplinario del Campus Victoria, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) hizo entrega de la premiación a equipos y jugadores más destacados de la Liga Universitaria de Futbol Americano (LUFAUAT).

Además se reconoció al equipo de Liga Mayor de la UAT de Victoria, por el subcampeonato obtenido en la temporada 2016, por lo cual como estímulo se les entregaron unas chamarras conmemorativas.

En este marco de fiesta deportiva, se presentó al equipo Correcaminos que participará en categoría Intermedia de la Organización Nacional Estudiantil de Fútbol Americano (ONEFA).

Se premió a los Campeones y Subcampeones de la Temporada 2015 y entre los galardonados, destacan los equipos Vaqueras, Panteras, Guerreras y Pieles Rosas, como monarcas de la Liga de Tochito Femenil.

Además Pieles Rojas y Chargers fueron los ganadores de la categoría Juvenil 8H; mientras que en Juvenil “AA”, Toros y Zorros resultaron los triunfadores; y en la categoría Intermedia, los Búhos se coronaron monarcas.

Por hoy es todo, nos leemos el lunes.