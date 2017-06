La Federación no cumple con traslado de sus reos en Tamaulipas

La federación no cumple con el estado de Tamaulipas en las solicitudes para combatir la inseguridad, dijo el gobernador, Francisco García Cabeza de Vaca, quien aseguró que les pidieron que se llevaran a sus reos federales y hasta el momento no lo han hecho.

“Hay grandes deficiencias en el sistema penitenciario en nuestro país, gran parte de los problemas que se originan en los penales tiene que ver con las disputas de los grupos de poder pero de reos federales, ya lo hemos estado pidiendo, fue de las primeras peticiones que hice a la federación , es precisamente que se llevaran a todos esos violentos que son del ámbito federal a prisiones federales cosa que no ha hecho como les he pedido”.

El mandatario estatal aseguró que al penal de Ciudad Victoria, hacia ya 10 años, no ingresaba una autoridad, y el traslado de reos se hizo por la necesidad de mover a los presos federales que son los que están generando problemas.

“Nosotros estamos haciendo los cambios correspondientes, estamos poniendo orden, sin embargo, hay penales como el de Ciudad Victoria que tenía más de 10 años que no entraba la autoridad, total autogobierno”.

Dijo que ellos han ido subsanado situaciones que no ha atendido la federación, pero ahora le piden que cumpla con sus funciones, así como modificaciones a las estrategias de seguridad.

“El tema de los penales es un tema delicado, es un tema que estuvo olvidado por las pasadas administraciones, y el trabajo que está haciendo este gobierno es una estrategia a través de la Secretaria de Seguridad Pública es de hacer todos los ajustes, todos los cambios necesarios en el sistema penitenciario en nuestro estado”.