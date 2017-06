No debemos mostrarnos indiferentes ante muerte de periodistas: Obispo

in Matamoros

by Miguel Garay

Ismael Rendón/Expresión

H. Matamoros Tam. “Se debe exigir justicia pero sobre todo se debe pedir protección para los comunicadores, porque es una labor muy loable, sin embargo, es la más peligrosa en nuestro país¨, esto dijo el Obispo de la Diócesis de Matamoros Eugenio Andrés Lira Rugarcía, al ser entrevistado y cuestionado acerca de su postura con la violencia contra periodistas en el país, pero sobre todo en Tamaulipas.

“La muerte de un compañero periodista no debería quedar sin castigo, porque es a través de ustedes los medios de comunicación que se hace justicia cuando la autoridad trata de desconocer algunas acciones negativas y que no convienen que sean divulgadas, pero en esta ocasión al referirnos de un comunicador que hace labor de informar y que se haga caso omiso en las investigaciones, eso sí debería inquietarnos y no mostrarnos indiferentes”, finalizó el Obispo.