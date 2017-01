Pemex reporta una baja del 20 por ciento en sus ventas en Tamaulipas

in Tamaulipas

by eenred

Cd. Reynosa, Tam.- Petróleos Mexicanos confirmó una baja hasta del 20 por ciento en sus ventas, luego de que gasolineros de la frontera tamaulipeca anunciaron que no van a comprar más gasolina hasta que se les regrese el subsidio federal.

“En este primer mes del año cayeron entre un 15 y un 20 por ciento la venta de gasolina en Reynosa, y la región, y se espera que para este viernes el porcentaje aumente gradualmente”, confirmó un vocero de Pemex en esta ciudad fronteriza.

Resaltó que hasta el momento ellos tienen un reporte del cierre de por lo menos 15 gasolineras en Reynosa, tres en Matamoros, y otras más en Río Bravo y Valle Hermoso, que ya agotaron sus reservas de combustible.

“Son por lo menos 20 gasolineras en estos cuatro municipios que ya cerraron porque se les agotó el combustible. Pero están cerrando porque no quieren comprar gasolina hasta que el gobierno federal les regrese el subsidio de la homologación de 3 pesos por litro”.

“Pero aclaro, no están cerrando sus puertas porque Pemex no tenga gasolina para venderles, si hay, y mucha”, aseguró.

Aseguró que pese al pacto que hicieron los gasolineros de no comprar producto a Pemex hasta, hay algunos empresarios que si lo siguen haciendo. Petro Seven no ha dejado de surtir combustible.

En Matamoros, el empresario gasolinero Ramiro González, confirmó que en su municipio hasta este jueves ya eran tres gasolineras cerradas por falta de producto, y agregó que para este viernes quedarían cerradas otras 10 estaciones de servicio.

Mientras que en Reynosa, el vocero de prensa del Comité de Interlocución de los Gasolineros, Carlos Peña, confirmó el cierre de por lo menos 15 gasolineras que agotaron sus reservas.

Y pese a ello, al cierre no se va a comprar producto a Pemex, hasta que se llegue a un acuerdo satisfactorio con la Secretaría de Hacienda, puntualizó.