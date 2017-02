Piden destitución del Director del Museo ¨Rigo Tovar¨

in Matamoros

by eenred

Matamoros Tam. El descuido y la poca difusión que ha tenido en los últimos meses el Museo de ¨Rigo Tovar¨, ha incitado a los miembros del patronato a exigir su renuncia inmediata, quien a través de un oficio harán llegar la petición al Alcalde de Matamoros Jesús Juan de la Garza Díaz del Guante.

Juan Díaz Henry, originario de Tampico Tamaulipas, ha dejado decaer la imagen del Museo de Rigo Tovar, debido a que desconoce la historia y la verdadera relevancia que tuvo el cantautor matamorense a nivel nacional e internacional.

Al ser entrevistado el ingeniero Julio Rubio Pérez, presidente del Patronato, dijo que está indignado de la permanencia de Juan Díaz Henry, al frente del Museo, ya que es una persona que no conoce nada de la historia de Rigo Tovar, y tiene completamente descodado el recinto.

¨No tengo nada en contra de el director del Museo, solo que no da el kilo para estar de encargado de este espacio tan importante para los matamorenses, no sabe nada de la vida del cantante, no hace nada para conocer más de quien fue, además tiene en completo abandono el Museo, ni siquiera lo promociona¨, comentó.

Agregó que pedirán al alcalde que ponga a alguien que conozca lo que se debe hacer en este lugar y que haga algo por dar a conocer que en esta ciudad también se le reconoce el trabajo a las personas que han puesto el nombre de Matamoros en alto como lo hiso Rigo.

En la séptima sesión ordinaria de Cabildo, se propuso que en el Museo se iniciara la venta de suvenir como una forma de promocional a Rigo Tovar, en este sentido Julio Rubio, dijo: ¨me parece muy bien, ya se habían tardado, pero no solo eso, también se requiere que se le invierta recursos, porque el Museo no cuenta con sanitarios, y actualmente lo están ocupando para dar conferencias el Instituto Municipal de la Mujer, se tiene que definir, si es para una cosa o es para otra¨, enfatizó.

Finalmente dijo que se retomará el tema de buscar la forma de traer el carro Rolls Royce, el cual ya fue donado por la esposa de Rigo Tovar, la señora María Isabel Martínez Cárdenas.