Refuta directora interina denuncia de docentes del Tec de Reynosa

in Tamaulipas

by eenred

Reynosa, Tamaulipas.- Mara Grassiel Acosta González, responsable del Despacho, de la dirección del Instituto Tecnológico de Reynosa, aseguró que las denuncias realizadas por decentes en su contra es un mal entendido, ya que dijo los movimientos realizados son por orden de la Dirección General del Tecnológico Nacional.

En entrevista la ex titular de Docencia e Innovación Educativa del Tecnológico Nacional de México, aseguró que ella viene a esta ciudad, su ciudad natal, a realizar un trabajo de transformación y profesionalización a fondo del Tecnológico de Reynosa, y en este proceso queda descartada la prepotencia, pues asegura, que eso es lo que menos tiene como ser humano.

Indicó que los docentes están en todo su derecho de mostrar cualquier inconformidad, pero pidió que primero la conozcan, que acudan con ella a platicar, para que sepan como es, y conozcan cuáles son los planes y retos para darle un plus internacional al Tecnológico de Reynosa.

Aseguró que los cambios que se están dando en la institución son promovidos por la Dirección General de los Tecnológicos en el País, y en lo que respecta a los pagos fue una semana la que se tuvo de retraso porque se tuvieron que cambiar los contratos, por ello se desfasaron los cambios de firma, es decir el retraso fue el tiempo que se tardó el banco en los tramites.

Explico que ella al llegar como Responsable del Despacho, encontró muchas irregularidades en el funcionamiento de la Institución, pues no había jefaturas cubiertas de departamento, entre otras cuestiones detectadas por una diagnostico realizado al ITR por nueve evaluadores de la Dirección General.

“Para cubrir esas jefaturas yo propuse a mi director general, vía oficio, a varios docentes, y le mando los currículos correspondientes, el autorizó a los mejor capacitados y me lo mando de regreso, entonces tuvimos que hacer algunos ajustes de jefes, se nombraron a dos jefes nuevos, los demás ya estaban como encargados”, apuntó Acosta González.

El diagnostico de los evaluadores es que el Tecnológico de Reynosa, tiene desde hace dos años problemas administrativos, académicos, de planeación, vinculación, y de carreras, que hoy en día están impactando el proceso educativo.

“Si estuviéramos mal, hubiéramos hecho el cambio de todos los jefes de departamentos pero somos muy respetuosos, yo llegue y les dije vamos a subirnos en el tren, en el vagón vamos todos los que estamos comprometidos con la educación superior, yo estoy comprometida con la educación superior”.

VENIMOS A TRABAJAR PARA FORMAR PROFESIONALES

Su objetivo es trabajar, formar profesionales, y nuestro Tecnológico de Reynosa, a nivel nacional se acerca ya casi al 40 por ciento de aportación a la formación de ingenieros a nivel nacional.

“Lo que si nos interesa es seguir posicionándonos como una institución de alto desempeño en la formación de ingenieros a nivel superior, y que sea a nivel local, regional, nacional e internacional, pues los retos y estrategias están dirigidos a ser una institución de alto desempeño”.

Remarcó que su reto y la meta son ambiciosos, pues quieren como Tecnológico Nacional de México que tiene adscritos a los 254 institutos, estar entre los primeros tres mejores de todo el país.

EL MENSAJE PARA LOS MAESTROS

Para concluir la Encargada del Despacho, aseguró que todo el malestar de algunos docentes es un malentendido, y descarta que estos estén negados a los planes de trabajo que se les van a presentar.

Descarta que haya resistencia, y les pide que se acerquen, “les pedimos que nos conozcan, yo no me considero una persona prepotente, tengo muchos años en este medio, soy fundadora de este Tecnológico, soy de trabajo y me gusta mi trabajo, y a eso vengo a trabajar”, puntualizó.