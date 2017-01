Se va David Morales del PRD y apoyará a AMLO

Matamoros Tam. Quien durante muchos años fue visualizado como dirigente moral del Partido de la Revolución Democrática, David Morales Vélez, se encuentra con un pie afuera de este órgano político, argumentando que lo que ha motivado su salida han sido los pleitos internos y el desgaste por falta de liderazgo.

Morales Vélez, asegura que tomó la decisión de salirse del PRD para poder apoyar abiertamente a Andrés Manuel López Obrador, ¨tengo que ser muy claro con esto, mi salida del Sol Azteca, no es para afiliarme a otro partido, quiero que quede muy claro, no quiero nada con MORENA, y no me afiliaré, lo que me mueve a apoyar a AMLO es por sus ideales, pero con MORENA no quiero nada¨, comentó.

Afirmó que MORENA tiene mucho parecido con el PRD, ¨son igual de peleoneros¨, la única diferencia es que el PRD ya no tiene a López Obrador.