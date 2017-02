SET participa en el CLXXXVI Aniversario Luctuoso del General Vicente Ramón Guerrero Saldaña

in Tamaulipas

by eenred

En el Octogésimo Sexto del Primer Centenario del Aniversario Luctuoso del General Vicente Ramón Guerrero Saldaña, el Secretario de Educación de Tamaulipas, Héctor Escobar Salazar en representación del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca encabezó un evento cívico donde participaron alumnos y maestros de varias escuelas de preescolar, primaria, secundaria y medio superior.

“Conmemoramos el aniversario luctuoso de un hombre que entregó su vida y alma por la libertad de un pueblo; el patriota que hizo honor a su nombre “Guerrero”, fue valiente, decidido, honrado, trabajador y perseverante, porque por más de una década de innumerables batallas mantuvo encendida la vela de su gran patriotismo”, detalló el funcionario.

Escobar Salazar mencionó que ante la complejidad de los tiempos actuales, se escribe un capítulo diferente para la historia de Tamaulipas, “nuestro gobernador Francisco García Cabeza de Vaca nos invita a exaltar nuestras virtudes sociales, para sumarnos en la edificación del Tamaulipas de paz y progreso que merecemos”, añadió.

Durante la ceremonia realizaron guardia de honor: los integrantes de los tres poderes y comandantes de la SEDENA; Presidente municipal, Síndicos y Cabildo; Liberales miembros de la muy Respetable Logia “General Vicente Guerrero” No. 84.

Se contó con la asistencia de alumnos y maestros del CBTis No. 236, Escuela Secundaria General No. 1 “Pdte. Adolfo Ruiz Cortines”, Escuela Primaria “Felipe Pescador” y Jardín de Niños “Ma. Terán de González”.