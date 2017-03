Tamaulipas informará sobre ahorros por austeridad

in Tamaulipas

by eenred

El gobierno de Tamaulipas informará cada trimestre el monto de los ahorros logrados a través del Programa de Austeridad, lo que será publicado en la página web de la administración estatal, anunció la Secretaria de Finanzas, María Gabriela García Velázquez.

Sin embargo dijo, se está a la espera de que se publique el decreto, en el Periódico Oficial del Estado, para aplicar con detalle las medidas que incluyen vender una parte de los vehículos oficiales, reducir el gasto de gasolina, e imponer restricciones en los viáticos.

“La Secretaría de Finanzas está esperando a que se decrete”, por lo pronto dijo García Velázquez, ya se ha reducido el uso de los vehículos oficiales de Gobierno para disminuir el gasto en gasolina.

“El Contralor, el Secretario de Administración y yo, estamos en coordinación permanente para establecer las medidas, para que cada una de ellas se haga no solamente de acuerdo al decreto, sino acorde a la normatividad aplicable”, dijo.

La funcionaria estatal destacó que hasta ahora no se ha iniciado la venta de vehículos oficiales porque gastaban demasiada gasolina o por viejos, pues es un tema que no le compete a la Secretaría de Finanzas. Insistió en que se eficientará el uso de las unidades para que solo sean utilizadas en horas laborales y no para realizar “asuntos personales” de los servidores públicos a quienes se les asignaron.