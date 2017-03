Tamaulipas pide tiempo para que ejército se retire de las calles

in Tamaulipas

by eenred

El gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, se comprometió a que le dieran un plazo de cuatro años para capacitar y profesionalizar a sus policías para que el Ejército en su entidad pueda volver a sus cuarteles.

En conferencia de prensa, García Cabeza de Vaca aseguró que no ve al estado de Tamaulipas restableciendo el orden, la paz y el estado de derecho sin la participación de las Fuerzas Armadas.

“Éstas han jugado un papel clave y fundamental para ello. Éstos no van a suplir deficiencias que han tenido gobiernos estatales. En el caso particular de mi estado y lo hice como una reseña en torno para que puedan reflexionar y entender la magnitud de la importancia que se tiene que las Fuerzas Armadas se mantengan en estados como Tamaulipas y que exista un marco regulatorio que les permita a ellas desempeñar adecuadamente su función, en el entendido que tiene que haber un compromiso por parte de los gobiernos de los estados de que estos puedan contar con sus policías estatales en un tiempo determinado”.

“Yo me puse un plazo de cuatro años, pueden ser más, pero al final del día, lo que necesitamos es ponernos plazos para poder así garantizar que las Fuerzas Armadas puedan regresar a los cuarteles. Fue precisamente lo que ellos también quieren. El hecho de que estén en las calles es porque simplemente lo que están haciendo es supliendo las deficiencias que se tienen en muchos estados de nuestro país, y Tamaulipas no es la excepción, donde de un universo de cerca de 10 mil elementos de policía que se requiere para una población como la que tiene Tamaulipas, solamente me encontré con 2,700. Sería imposibles poder nosotros enfrentar el problema de inseguridad, sin capacitación de las Fuerzas Armadas”, destacó el gobernador.