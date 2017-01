in Opinión

Por Guadalupe E. González

MAKI ORTIZ, ES VÍCTIMA DE LOS ERRORES DE SU HOMBRE DE CONFIANZA..!

LO QUE A TODAS luces es un tema inconcebible e incluso irremediable, es la caótica situación política por la que viene atravesando la alcaldesa de Reynosa MAKI ORTIZ DOMÍGUEZ, la que, por no querer ver la verdad de su status como autoridad municipal ante el pueblo que confió en ella, ésta para su desgracia, “sigue siendo víctima de sus propios errores”, TODO POR CREER CIEGAMENTE en lo que le aconseja su Asesor y Secretario Técnico HUGO RAMÍREZ TREVIÑO “el alcaldito”, individuo de antecedentes no muy gratos, porque en su haber tiene algunos graves pecadillos consumados por él, en Universidad Valle del Bravo, hoy denominada Valle de México.

Y EL CLARO ejemplo de la embarazosa situación política generada en agravio de MAKI ORTIZ, se consolidóayer cuando de manera irrespetuosa el propio RAMÍREZ TREVIÑO, en complicidad con la Tesorera Municipal ESMERALDA CHIMAL NAVARRETE, en su afán por demostrar que “él, es quién manda en el gobierno municipal de Reynosa”, de manera dolosa “lanzó a las redes sociales”, una lista con nombres de compañeros periodistas, a los que evidencia haberles otorgado el pago correspondiente el mes de diciembre del presente año 2016.

PERO ESO QUE hizo Hugo Ramírez, cual vil cobarde, ya ha sido negado por él, culpando de la publicación a empelados del área de finanzas del Ayuntamiento. Pero lo imperdonable es que, “este sujeto de baja caterva moral”, repito,les haya faltado al respeto a los colegas a los que para nada debió evidenciar, porque los temas de carácter administrativo, deben manejarse de manera discreta y no pública.

INCLUSO, la publicación “de la lista” emitida por Ramírez Treviño en las redes sociales, ya le ha generado a la edil municipal, la molestia e inconformidad de otros periodistas y propietarios de medios de comunicación que la apoyaron en su campaña, pero eso al individuo de marras, le ha sido ambiguo, ecuánime e indiferente.

AHORA BIEN, lo que tampoco se concibe, es porque Hugo Ramírez, si es a quién la alcaldesa Ortiz Domínguez le tiene confianza, porque éste, le ha venido creando la serie de situaciones adversas en las que la doctora ya se encuentrainvolucrada. Aunque nadie desconoce, que la edil municipal, es una mujer aferrada y caprichuda, y digo esto, porque eso es lo que ella, ha venido demostrando.

HUGO RAMÍREZ Treviño, entre sus antecedentes cuenta el haber sido Rector o funcionario de la Universidad Valle del Bravo, hoy Valle de México, allá por el año 2002, en cuya época, dicen dejó el antecedente de un fraude de por lo menos dos millones de pesos, según datos que nos hace saber gente que conoce muy bien al hoy influyente funcionario municipal,identificado como“el alcaldito deReynosa”.

Y COMO HUGO, dicen tiene bajo su dominio a la alcaldesa Maki Ortiz Domínguez, incorporó como Tesorera Municipal a ESMERALDA CHIMAL NAVARRETE, mujer con antecedentes de haber presuntamente defraudado a la empresa denominada QMAX SOLUCIONES AMBIENTALES S.A. DE C.V., pero como esta tiene importante relación con Hugo Ramírez Treviño, éste la acomodó como responsable de la Secretaría de finanzas del Ayuntamiento.

EN ESENCIA, les diré que, mientras que la alcaldesa Maki Ortiz, no entienda, razone y comprenda cual debe ser su postura y hacer a un lado su aferramiento y caprichos y no seguir lo nada gratos consejos de Hugo Ramírez, difícilmente saldrá de la complicada situación policía en la que para su desgracia está inmersa.

ADEMÁS, MAKI, “quiera o no aceptarlo”, es alcaldesa “POR EL EFECTO CABEZA DE VACA”, y no por su popularidad política en Reynosa. Efecto que también generó un impacto político enorme en la pasada elección del 5 de junio, porque gracias al extremo posicionamiento político y a la popularidad del ahora Gobernador del estado FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA, otros alcaldes, al igual que MAKI,también ganaron por el mismo síntoma y efecto electoral. Pero eso, aún es fecha de quela edil reynosense, no lo reconoce, ni admite.

Por hoy es todo y hasta mañana.

