in Opinión

Por: Guadalupe E. González

FLORECE CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD EN COMAPA REYNOSA…..!

SI SE PENSÓ que, “todo lo que brilla es oro” debido a que el actual Gobierno Municipal que preside la alcaldesa MAKI ORTIZ DOMÍNGUEZ, sería la fiel esperanza del pueblo de Reynosa, para que esta ciudad fronteriza,lograra el anhelado cambio radical que tanta falta le hace y el bienestar social aterrizara para el bien de las familias de todos los núcleos poblacionales de Reynosa, hoy vemos con tristeza que, “los rubros de corrupción e impunidad”, que prevalecieron de manera muy significativa y preponderante durante los gobiernos de los nefastos y corruptos ex alcaldes Priistas EVERARDO VILLARREAL SALINAS y JOSE ELÍAS LEAL, estos esquemas lacerantes de mezquindad política, siguen predominando, porque con recursos y personal de COMAPA, “se vienen financiandoactividades de caráctersocial y político” que lleva a cabo la Senadora SANDRA GARCÍA, (suplente de Maki) e hija de JUAN GARCÍA GUERRERO, encargado del despacho delorganismo operador, con cuya cuestión lamentablemente se confirma, “que los saqueos y desvíos financieros, seguirán su curso en el nuevogobiernomunicipal de Reynosa”.

PARA ELLO, quiero comentarles que este municipio y muy especialmente la COMAPA, necesitan de mayores apoyos financieros y no de más atracos y saqueos y con ello, naturalmente, arribe el progreso y el desarrollo social para Reynosa y de igual forma se mejoren las Plantas Potabilizadoras con que cuenta el referido organismo operador.

PERO TAL PARECE que, el buen propósito de trabajo y servicio para las familias de Reynosa, a MAKI y a su amigo JUAN GARCÍA GUERERO, el tema les es ambiguo, ecuánime e indiferente, porque presumiblemente, están haciendo uso indebido de recursos para actividades políticas, de cuya cuestión (el nuevo Consejo de Administración que habrá de ser nombrado esta semana), tendrá que revisar minuciosamente los manejos financieros de COMAPA, con el fin de saber porque se tiene asignado personal pagado por esta dependencia, al servicio de la Senadora SANDRA GARCÍA.

Y SI LA GENTE de Reynosa, por el marcado hartazgo que venía prevaleciendo gracias a los malos gobiernos del PRI, decidió votar de manera distinta el pasado 6 de junio del 2016 y por ello, se llevó a la cúspide municipal a una mujer como MAKI ORTIZ DOMINGUEZ, hoy la gente de todos los rincones de Reynosa, decepcionados observan como esta señora, por su calidad deautoridadmunicipal, ha venidoviolentando la ley y también losestatutos de COMAPA, detalle por el cual ya se refleja una muy marcada indignación entre la sociedad de Reynosa, porque “están viendo que lo que hace el nuevo gobierno municipal, “DESGRACIADAMENTE ES MÁS DE LO MISMO”.

REYNOSA, hoy más que nunca necesita de tangibles cambios, cambios sociales y de infraestructura que el pueblo desde hace años ha venido demandando, pero el empecinamiento y la terquedad de quien no razona, incluso ni comprende el problema en que se encuentra envuelta, mantiene a la sociedad bajo un esquema de molestia e inconformidad, cuestión por la que, una vez formado o constituido el Consejo Municipal de Administración de COMAPA, se tendrá que obrar en consecuencia, para que las cosas se empiecen a hacer bien y se haga a un lado, todo lo que le hace daño a las familias de esta pujante comunidad reynosense.

PUES EN mi punto de vista, creo que ya no deberá tolerarse, ni permitirse que, la gente del gobierno municipal en turno, siga cayendo de maneraestrepitosa, porque todo lo genere declive en lugar de prosperidad, no deberá continuar, detalle que me hace pensar que en esto, tendrá que tomar cartas en el asunto la LXIII Legislatura del Congreso de Tamaulipas que preside el Diputado Presidente CARLOS ALBERTO GARCÍA GONZÁLEZ.

PORQUE SI EN algún municipio, como es el caso de Reynosa, se proyectan acciones que afectan a las familias, como lo es el gastarse el dinero público, eso deberá frenarse de inmediato y sin cortapisas, a fin de que los recursos para las obras de bienestar social aterricen y no sean desviados a actividades políticas, como lo es el evidente apoyoeconómico que COMAPA tributa a la SENADORA SANDRA GARCÍA, (usando al Lic. Daniel Palmillas de Imagen de la dependencia), tan solo por ser hija del encargadodel despacho de laComisiónMunicipal de Agua Potable y Alcantarillado JUAN GARCÍA GUERRERO, pues eso no se vale, porque si se proyecta acabar con la corrupción y la impunidad en los nuevos Gobiernos, con lo que se hace en COMAPA, se confirma que,“los vicios, a la vieja usanza”, seguirán su curso, detalle por el cual este relevante y trascedente, pero lastimoso y lacerante tema político gubernamental, no deberá quedarse a la deriva y por ello, lo seguiremos muy de cera, para ver que sesgo,conducción o solución se le daa este grave problema social.

