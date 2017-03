Por Guadalupe E. González

PREOCUPA “A GEÑO”, CAPTURA DE LA SOBRINA DE EGIDIO….!

AUNQUE PAREZCA que, “no pasa nada” como en su época de Gobernador lo esbozaba EUGENIO HERNÁNDEZ FLORES, hoy éste ex-mandatario tamaulipeco, “ya se muestra preocupado”, al consumarse en territorio americano la captura de MÓNICA ADRIANA GONZÁLEZ LOZANO, sobrina del también ex gobernador EGIDIO TORRE CANTÚ, porque en medios nacionales, como la Revista proceso e incluso aquí mismo en Tamaulipas, “entre la grey política tricolor” del Estado, se comenta que, que “esta mujer, internada en una prisión de Corpus, Christi, sabe mucho de los manejos financieros ejercidos por “el ex gobernador Geño” en el tiempo de su mandato.

POR ELLO, si Hernández Flores, pensó que “nada habría de pasarle” por los manejos de presunto lavado de dinero y sobre los recursos millonarios derramados, “en la creación del parque Bicentenario”, como ya lo hemos explicado a detalle en colaboración pasadas, Geño, sabe el nivel del problema judicial al que deberá enfrentar y responder en su momento en una corte de los Estados Unidos, tema que se antoja interesante y por cuyo motivo, “a GEÑO, seguramente, ya no se le habrá de ver con tanta frecuencia y tranquilidad, recorriendo las calles de la capital del estado”, como era su costumbre hacerlo.

PUES HAY que señalar que, para el Gobierno estadounidense, la detenida Mónica Andrea Roca Pérez, “es blanqueadora” de dinero del ex gobernador EUGENIO HERNÁNDEZ y por esta poderosa razón, tanto el ex gobernador como su ex esposa ADRIANA GONZÁLEZ, “ya están en la mira” de la autoridad americana, la que sin duda, en corto lapso, estará solicitando las correspondientes ordenes de extradición para que “el Geño” y su ex mujer sean detenidos y respondan a la presunción del delito en el que, de “Ipso facto” ambos ya se encuentran seriamente involucrados, según el juicio que se les persigue, “en una corte de Texas.

DE ACUERDO a este súper-interesante tema, podré comentarles que, “la presunta presta nombres MÓNICA ADRIANA GONZÁLEZ LOZANO, allá en la corte americana, habrá de hacer importantes revelaciones sobre los manejos de los dineros del pueblo de Tamaulipas, a cuyo tema GEÑO, deberá dar cuenta plena, porque de no hacerlo, le irá peor en el juicio, pero mientras tanto, “ahorita al GENO, ya le empieza a llover sobre mojado” y desde luego verse preocupado, detalle por el cual aducen que, “ni con lupa lo encontraran en toda la geografía nacional”.

HAY QUE mencionar que, “a Mónica Andrea Roca, el Gobierno de los Estados Unidos, la contempla implicada en el desvío de millonarios recursos para la construcción de los diversos edificios, que hoy, ya están en plena operación en el majestuoso “Parque Bicentenario”, en cuya denuncia también se involucra al Ing. PEDRO LUIS VALDES GARZA y al padre de éste, PEDRO ANTONIO VALDES BALBOA, a los que en el juicio que se ventila allá en Texas, según versiones, se les menciona como los orquestadores de millonarios negocios durante la administración de Eugenio Hernández Flores, cuyos recursos se los agenciaron ilegalmente.

POR OTRA PARTE, les diré que a lo que, LE TEME el ex Gobernador Eugenio Hernández Flores, es que, cuando menos lo espere será detenido por la Policía Texana, y éste, de ser arrestado, deberá dar amplia cuenta sobre cómo y de qué forma, se construyó el parque Bicentenario y cuánto dinero se derramó. Y lo bueno, será que diga GEÑO, porque él y Egidio Torre Cantú, estuvieron pagándoles la módica suma de 400 millones de pesos anuales, por concepto de renta del predio a los Valdés Balboa y Valdés Garza.

Y PARA FINALIZAR, les diré que, los Gobiernos del PRI, Nunca pensaron en que serían derrocados por sus adversarios panistas y por esta razón, hoy mucha gente se pregunta si al ex Gobernador de Tamaulipas EUGENIO HERÁNDEZ FLORES, se le aplicaría o no la ley, porque hay quienes aducen que GEÑO, tiene la plena certeza de que, “no le van a hacer anda”, porque subraya que, en el escenario político de México y Tamaulipas, tiene muchos padrinos”. Será cierto?.

Por hoy es todo y hasta mañana.

Para sugerencias y puntos de vista en general al email:

lupeernesto@yahoo.com.mx