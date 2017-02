in Opinión

by eenred

Por Javier Terrazas

El recuerdo

El aniversario del natalicio de Rodolfo Torre Cantú, congregó de nuevo a la clase política tricolor en la sede estatal del Partido Revolucionario Institucional.

La asistencia de estructura municipal, principalmente mujeres de los Comités Seccionales, así como amigos, familiares, ex dirigentes, diputados, ex diputados, ex alcaldes, entre otros, respondieron a la convocatoria.

Aída Zulema Flores Peña y José Hernández Cuesta, titulares de la presidencia y secretaría general del Comité Estatal, hicieron el llamado a la familia priísta.

Y la respuesta fue positiva, porque acudieron más de 350 personas representativas de los cuadros políticos del PRI de ésta capital y de algunos otros municipios.

Aunque el alcalde Oscar Almaraz no estuvo presente por tener otra actividad en su programa de labores, si asistieron varios integrantes de su cabildo.

También lo hizo el pleno del Comité Municipal del PRI en Victoria que encabeza Ambrosio Ramírez, quien por cierto fue uno de los oradores en el acto.

Asimismo, el Comité Directivo Estatal en pleno con la mayor parte de los dirigentes de las organizaciones sectoriales y filiales. Efraín de León de la CNOP, Florentino Sáenz de la CNC, Susana Hernández del ONMPRI, José Cárdenas Castillejos del PRI MX.

Destacó la presencia de cuatro ex dirigentes estatales del PRI como Enrique Cárdenas del Avellano, Lucino cervantes Durán, Ramiro Ramos Salinas y Rafael González Benavides.

También pasaron lista de presentes varios diputados locales como Alejandro Etienne, Carlos Morris, Copitzi Hernández, Irma Amelia García Velasco.

Varios delegados federales entre ellos Sergio Guajardo Maldonado de la SEDATU, Alejandro Martínez Castañón de PROFEPA, Hermenegildo García Walle del Registro Agrario Nacional, Gerardo Terán Cantú, de la SEP, Roberto Danwing de INFONAVIT, Elizabeth Blackmore Smer de LICONSA..

De la misma forma acudieron varios amigos personales de Rodolfo Torre Cantú, quienes formaron parte del gabinete del sexenio pasado, entre ellos Herminio Garza Palacios, Rolando Guevara González, Blas Gil Contreras, Enrique de la Garza Ferrer, José Benitez , Jorge Abrego Adame, Jesús Serna Barella, Enrique de la Garza Montoto, entre otros.

El ex alcalde Fernando Méndez Cantú, ya mucho más sonriente sin las presiones de una alcaldía, llegó acompañado de su buen amigo Rodrigo Canales Pérez.

De la familia, estuvieron la esposa Laura Graciela de la Garza Montoto y sus tres hijos Laura, Rodolfo y Paulina, así como las hermanas de Rodolfo , María Eugenia y Ana María acompañada de su esposo Carlos Guillermo Morris Garza.

El gran ausente, sin duda, el Doctor Egidio Torre López, quien está convaleciente de una intervención quirúrgica. Y obvio su hijo el ex gobernador Egidio Torre Cantú, quien por ahora radica en la sultana del norte.

La tarde se la llevó la Laura Graciela de la Garza de Torre, quien pudo sin tropiezo dar lectura a un mensaje escrito a piño y letra que le salió el corazón.

Sin duda, Rodolfo seguirá siendo un factor de unidad en el PRI, aún en éstos momentos en que les toca ser oposición a nivel estatal.

Es lo que se respiró ayer en la explanada del tricolor en un clima muy agradable que permitió disfrutar un rato el mariachi, el pastel y el saludo de amigos en el marco del Día del Amor y la Amistad.