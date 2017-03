in Opinión

by eenred

Por Javier Terrazas

La inclusión

El Partido Revolucionario Institucional celebró ayer en la capital del país su 88 aniversario.

Al acto, celebrado en la sede tricolor asistió el presidente Enrique Peña Nieto en su calidad de primer priísta del país.

Obvio que asistió una parte importante de su gabinete, en especial aquellos que forman parte de la lista de posibles prospectos al 2018: Osorio, Videgaray, Meade, Narro, Nuño, Coldwell.

También el Comité Nacional en pleno con su presidente Enrique Ochoa Reza y la nueva Secretaria General Claudia Ruiz Massieu; líderes sectoriales, de organizaciones filiales y dirigencias estatales.

En los mensajes de los dos oradores, Enrique Peña y Enrique Ochoa, se hizo énfasis en los retos electorales para éste 2017, con las gubernaturas del Estado de México, Coahuila, Nayarit y la elección municipal de Veracruz.

Y ambos refieren el compromiso de ganar esas contiendas, por lo que se trabaja muy duro en la selección de los mejores candidatos y la realización de las campañas que les reafirmen en los gobiernos locales.

No es una elección fácil para el tricolor, como ninguna en las que ha participado en los últimos años.

Sin embargo, las divisiones y fricciones que se dan al interior de partidos como el PAN y el PRD en el preámbulo del 2018, están reflejándose en los estados.

Ahí es donde el tricolor tiene la posibilidad de reafirmarse, sobre todo si en las contiendas el voto opositor se parte en dos o tres alternativas.

Y si la economía nacional empieza a mejorar y regresa la estabilidad en los precios del dólar y las gasolinas, además de una buena política exterior ante los embates de Trump.

El presidente Peña, en su mensaje hizo alusión incluso al 2018, advirtiendo que lo que está en juego es el futuro del país, más allá de una elección.

Advirtiendo a la población que hay riesgos de retroceso, con las amenazas que representan “la parálisis de la derecha” o “el salto al vacío de la izquierda demagógica”.

Y para aquellos que ya ven derrotado al tricolor o entregado al PAN, aseveró que “El PRI sabe acordar, pacta para gobernar y para transformar, pero nunca, para dejarse derrotar”.

Por ello hizo un llamado a los dirigentes del Partido, a los candidatos y a los Gobernadores: “trabajen por la inclusión”.

“Todos los priistas leales, comprometidos y honestos, con deseos de servir y cercanos a la gente, deben tener cabida en nuestro partido. Los actuales momentos no son de divisiones, ni de esfuerzos aislados. Son momentos de sumar. Es tiempo de que las organizaciones y sectores del Partido agiten y muevan a la base militante y de simpatizantes”, enfatizó.

Apuntó: “los tiempos de hoy demandan que estemos por encima de intereses personales o de grupo y trabajemos como un solo equipo, el equipo del PRI, el equipo de México”.

Esa recomendación de Peña sobre la inclusión, aplica no solo en los estados que tienen elección este 2017, sino para todo el país.

De tal forma que aquellos que en Tamaulipas andan desesperados por los tiempos y la renovación de la dirigencia estatal, deben anteponer la institucionalidad, pues la armonía y unidad son las mejoras cartas para el 2018.