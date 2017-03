Por Javier Terrazas

Tamaulipas y 2018

Para el proceso electoral del 2018 cuando en Tamaulipas además de elegir presidente de la república, se votará por senadores, diputados federales y alcaldes, los partidos políticos no muestran sus cartas aún.

Ni siguiera el PAN, partido en el poder a nivel estatal, tiene perfilados a sus posibles candidatos a las diputaciones federales y senadurías.

Ese instituto, que presiden Francisco Elizondo Salazar e Ismael García Cabeza de Vaca, — hermano del gobernador – recién pasó por proceso de renovación de 25 Comités Municipales.

Sin embargo, aunque la jornada se realizó desde el 12 de febrero, aún es fecha de que no se dan a conocer resultados finales, las tomas de protesta y la conformación del resto de las posiciones de los Comités.

Y si usted se pregunta quienes podrían ser tan solo los candidatos a senadores, por ese instituto político, no se ve con claridad cuáles puedan ser las cartas del grupo en el poder.

Hay algunos panistas con trayectoria, que se quedaron en el camino en la pasada contienda y que podrían ser buena fórmula, pero el grupismo los mantiene a distancia, casi en el anonimato.

Me refiero a los ex alcaldes de Matamoros Leticia Salazar Vázquez y al de Nuevo Laredo, Carlos Cantú(rosas) Villarreal.

Obvio que sus nombres tienen mayor peso y están frescos en la memoria de los tamaulipecos, que cualesquier otra pareja de prospectos.

Incluso que dos de los Secretarios del gabinete que mayor movilidad traen por el norte y sur de la entidad, los mayores centros de votantes. Gerardo Peña Flores de la Secretaría de Bienestar Social y Lydia Madero García de Salud.

Otro que por su trayectoria partidista y la posición que tiene en el gabinete podría dar el brinco es el Secretario General de Gobierno, César Verástegui Ostos, quien ya fue alcalde, diputado local y federal.

Sin embargo, no es del equipo compacto de “Broncópolis”.

En el caso del PRI, que aparece como segunda fuerza electoral, se encuentra también en la fase de preparación para la actualización de cuadros directivos.

Su dirigente estatal, Aida Zulema Flores Peña, mantiene la dinámica interna de ese instituto político en espera de que el Comité Nacional defina los tiempos de la renovación y emita la convocatoria.

Mientras tanto, los asuntos de las posibles candidaturas se mantienen en un segundo plano.

Los cargos que mayor interés despiertan para los priístas son las candidaturas a Senadores, para las que hay cerca de media decena de prospectos, que la ven como un peldaño para la candidatura a gobernador siguiente.

Otro partido que sin duda tendrá fuerza en la entidad, por el “Efecto Peje” será MORENA, que podría capitalizar a los grupos inconformes del PRI o los desencantados del PAN, que empiezan a lamentarse.

Todavía en éste partido no hay caras visibles y seguramente será una capirotada de prospectos.

Del resto de los partidos, no se aprecia ni siquiera en activismo de sus dirigentes.

Lo que perciben los electores, son por ahora, los movimientos de las dirigencias nacionales y de los aspirantes a la candidatura presidencial de cada uno de estos partidos.

Pues sus abanderados, serán quienes sean los principales activos de la contienda. De ahí la relevancia de candidaturas fuertes.