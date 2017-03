Por Javier Terrazas

Reactivar economía

Para Tamaulipas en general y Victoria en lo particular, es importante que en ésta etapa de recesión económica, la inversión pública sea una palanca para el desarrollo.

En los últimos días se han hecho importantes anuncios de algunos convenios que firma el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca con el gobierno federal y algunas agrupaciones civiles.

Estuvo en Victoria el Secretario de Desarrollo Social Federal Luis Enrique Miranda Nava encabezó la firma de tres convenios de colaboración del gobierno de Tamaulipas.

Uno con el Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol), con el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Conadis) y con el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS).

Tan solo en éste último se invertirán 900 millones de pesos, de los cuales 790 millones van a los municipios para impulsar obras de educación, salud, vivienda y servicios públicos.

Un día antes la organización Mariana Trinitaria A.C. firmó también un convenio con el gobierno del Estado para respaldas con 250 millones de pesos en acciones que buscan restablecer el tejido social.

Y en el curso de ésta semana, el martes 14 de marzo, acudirá a Reynosa el Director General del INFONAVIT David Penchina, para acompañar al gobernador en una gira de trabajo.

La relevancia de su presencia es que puedan agilizarse la entrega de recursos para créditos de vivienda, que para éste año se tiene un programa de más de 20 mil.

Y la derrama económica de acuerdo al programa iniciar de ese organismo es del orden de 5 mil 800 millones de pesos.

La vivienda es un sector que al librarse recursos de inmediato se dinamizan al menos 40 sub sectores, de tal forma que se convierte en un gran catalizador del movimiento de la economía de manera integral.

Es fundamental que para ello los trabajadores afiliados al INFONAVIT y con posibilidades de obtener un crédito realicen los trámites para que éstos se puedan liberar.

Las mayor demanda de vivienda en la entidad está en las ciudades de Reynosa, Altamira, Matamoros, Victoria y Nuevo Laredo, por lo que son las ciudades que mayor derrama recibirían.

De ahí la importancia de la gira que Penchina realice por la entidad y que los sectores gubernamental, patronal y obrero, dispongan de lo necesario para las operaciones de asignación de créditos y por el mercado de la vivienda nueva.

Cruzamos ya el sexto mes de gobierno de la nueva administración estatal y es indispensable que de los planes, gestiones, acuerdos y convenios se pase a los hechos, es decir, a la ejecución de los recursos de los diversos programas.

Y es que la entidad enfrenta muchos rezagos no solo en materia de desarrollo urbano, sino en las necesidades de infraestructura para el desarrollo, por lo que es urgente que la inversión pública active la economía.

La zona centro de Tamaulipas en particular, que depende más que otras regiones de la entidad de la inversión pública, es donde la urgencia es mayúscula.

No puede ni debe permanecer más tiempo parado el motor de la economía local. Tiempo que los tres niveles de gobierno que operan en la capital, aterricen los programas.

La rehabilitación de la carretera interejidal de Victoria, obra en que la SCT aplicará casi 10 millones de pesos, es por el momento un respiro.

Hoy es cumpleaños del ex gobernador Manuel Cavazos Lerma, actual senador de primera minoría. Si lo conoce felicítelo.