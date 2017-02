Una Tras Otra

in Opinión

by eenred

Por Jesús Hernández García

¿Y Egidio Torre cuándo?

MIGUEL SALMAN ÁLVAREZ, fue Auditor Superior del Estado durante el sexenio de, EUGENIO HERNANDEZ FLORES y el de, EGIDIO TORRE CANTU.

Cuando fungió como Subsecretario de Ingresos de la Secretaria de Finanzas se dio el lujo de demandar al estado, por sentirse afectado en sus derechos, luego de que fue echado a la calle y ganó el juicio embolsándose una suma millonaria.

Durante ambos gobiernos, el de EUGENIO y EGIDIO, nunca ocultó su preferencia partidista, siempre se le consideró priista y su actuación como Auditor Superior del Estado no dejaba ninguna duda de ello.

Sus encuentros públicos con personajes de ambos sexenios eran constantes, los restaurantes de moda frecuentados para abordar temas inherentes a su “delicada” responsabilidad y ahí mismo acordar el camino a seguir sobre las cuentas públicas de entes públicos, incluyendo a los municipios y el Gobierno de Tamaulipas.

El maquillaje era recurrente, cuando se requería dar un trato preferente a determinada cuenta pública; SALMAN ÁLVAREZ, entendía y atendía su responsabilidad de acuerdo a la línea que le marcaban desde la esquina del poder público.

Su permanencia como Auditor ya era insostenible, se le había perdido la confianza o como dicen coloquialmente, “ya le había agarrado el modo al negocio”.

Por eso “Los Vientos del Cambio” decidieron soplar fuerte en esa delicada área del Poder Estatal y se lo llevaron para no regresarlo más y con él a todo lo que ya no servía, generaba daño y constituía un santuario a la corrupción.

Desde el pasado 9 de febrero, JORGE ESPINO ASCANIO, asumió la titularidad como Auditor Superior del Estado de Tamaulipas, llegó avalado por la mayoría de los que integran la actual legislatura.

30 de los 36 legisladores, con excepción de los del PRI que cuestionaron su falta de experiencia, optaron por votar en contra, pero como ocurre en los grandes parlamentos se impuso la democracia.

Desde esa fecha, JORGE ESPINO ASCANIO, se ha dedicado a hurgar por los caminos sinuosos y recovecos, en poco tiempo ha descubierto lo que antes no ocurría o por lo menos no de forma inmediata y menos aún trascendía, los primeros indicios sobre inconsistencias y señales de que las cosas no se hicieron bien y hubo mano negra.

Resultado de sus primeras acciones es que tres Ayuntamientos están en la mira, en uno de ellos se podría presumir que su alcalde estaría llamado para convertirse en el primer huésped carcelario y hasta podrían seguirlo otro par.

La atención que le ha puesto el nuevo Auditor Superior a su tarea es encomiable y ya provoca escozor entre muchos, obras fantasmas, recursos no aplicados, maquinaria que se pretendió pasar como nueva y hoy está convertida en chatarra son solo algunos de malos manejos que refleja la actuación de quienes ya se fueron, pero deberán pagar.

Sobre la militancia o preferencia partidista que el Auditor Superior del Estado podría tener y lo hace merecedor, dicen algunos, a ser destituido, es de provocar riza.

En antaño, durante las administraciones priistas, la totalidad de sus servidores públicos militaban en el PRI, pocos se atrevieron a exteriorizar simpatías por un partido antagónico.

Los que llegaron al Poder Ejecutivo y Legislativo concurrían a eventos de masas, no había poder humano que lo impidiera, tampoco se respetaban horario de oficina, tenían el respaldo del gobernador en turno.

Porque entonces tendría el Auditor Superior del Estado que ser militante o simpatizante de un partido contrario al que postuló al gobernador, FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA, es pregunta y ahí queda.

UNA TRAS…Hablando de verdaderos pillos, solo es cuestión de tiempo para que la espada de la justicia sea blandida sobre la otrora familia real, la del ex gobernador, EGIDIO TORRE CANTU.

En Veracruz y Nuevo León, estados vecinos, todos los días se documentan desvíos y descubren propiedades de sus ex gobernadores, JAVIER DUARTE y RODRIGO MEDINA.

Aquí en Tamaulipas, hasta este martes la Auditoria Superior de la Federación no daba pie con bola sobre el faltante de 973 millones de pesos, recursos no ejercidos pero que se debieron destinar a renglones de seguridad pública durante el gobierno de, EGIDIO TORRE CANTU.

Cuestión de hurgar también en las numerosas propiedades y negocios hechos al amparo del poder, no solo de EGIDIO TORRE CANTU y su parentela, sino de sus vasallos, ex voceros de prensa que también se hicieron de plazas en educación, el Congreso Local y la Secretaria de Salud, son los mismos que ahora protestan y se dicen despojados de sus derechos laborales, ¿será?